拜登政府7月底要求美國聯邦海事委員會（FMC）調查貨櫃航商，是否有收取過多過高的延滯費和滯港費，如今FMC又懷疑一些海運承運商向進口商收取不當費用，是造成供應鏈困境的因素之一。

《路透社》報導，美國洛杉磯、長灘港貨櫃堆積如山，塞港導致運輸成本走高和額外的滯留費用，讓許多進口商哀鴻遍野，許多廠商認為，貨物滯留在港口並非他們能控制。

然而，美國聯邦海事委員會主席馬非（Daniel Maffei）表示，當前供應鏈混亂，主要是美國走出疫情的陰霾，經濟復甦帶動需求大幅攀升，但馬非補充，FMC將計畫調查一些不法行為，需要做非常徹底的調查工作，這可能會存在濫權的行為。

FMC於2020年指出，在無法掌控的情形下，進口商不應該被收取延滯費和滯港費，這應該是進口商延後取貨，退回貨物時所收取的費用；此外，對於承運業者一項「附加價值」的費用，馬非質疑，「附加價值是什麼意思？是打算用禮品包裝金屬容器嗎？」。

需求激增造成供應鏈出現空前瓶頸，經濟學家、企業預估將一直持續到2022年。旅行用品協會在美國每年銷售額高達10億美元，上周向FMC施壓，要求該機構積極執法，控訴當前運輸成本比去年秋天翻了8至10倍。