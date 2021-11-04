民進黨中執會3日通過2022縣市長提名特別條例，六都市長及爭取連任縣市長人選提名，由黨主席徵召，引發各界關注。《美麗島電子報》董事長吳子嘉直言，若民進黨舉辦初選，會先在內部殺到血流成河，造成內亂和分裂，所以只好由黨主席壓下來，否則一辦初選，民進黨就垮了；吳子嘉還指出，核心的問題就出在促轉會。

吳子嘉3日在政論節目《關鍵時刻》中表示，蔡英文有不得已的原因，而那個不得已的原因，就是民進黨手上握了一顆自殺炸彈，那個自殺炸彈就是「促轉會」，每天出紕漏，弄得民進黨內烏煙瘴氣，甚至影響到六都首長和可能參選的人選。

劉寶傑問吳子嘉，如果進行初選，所有的黑資料不管真的假的都會出來？吳子嘉回答，都是假的，血滴子就亂放，重兵器就衝出來，一辦初選一定什麼文宣都拿出來亂打，搞了半天，先把內部殺到缺手斷腳、傷殘累累，然後再來大選，「那怎麼選？沒得選」。

劉寶傑又問吳子嘉，為何是正國會會對提名機制反彈？吳子嘉則說，這就扯到某一個都的候選人的問題，地方上已經傳得沸沸揚揚。劉寶傑說，所以只要讓六都來初選，內部的廝殺就可以讓大選不要選了。吳子嘉直言，每一個都是致命傷，都是其奇怪怪的黑資料跑出來，所以這個情況非常嚴重，嚴重到變成堅持一定要初選，但主席和秘書長都知道，辦初選民進黨就垮了，不用選了。

吳子嘉認為，這招非常勉強，而外界認為蔡英文獨裁，其實很不公平，這事實上是危機處理，不得不用這種方式壓下來，但是不是真的過關，還不曉得。