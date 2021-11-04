台灣自9月底陸續針對國高中生接種BNT疫苗，目前已有12例心肌炎不良反應通報，蔡政府傷腦筋是否延後第二劑接種。資深媒體人黃暐瀚表示，從青少年發生心肌炎數字，許多醫師學者則出面呼籲，台灣青少年其實不用「急著」打BNT第二劑。

黃暐瀚3日在臉書發文表示，台灣的國高中生（青少年，專指男生），打完第一劑BNT之後，發生心肌炎的比例，為百萬分22.5。對比美國、日本同年紀的BNT施打後，心肌炎發生率是百萬分之5。台灣的心肌炎發生率，多了4倍。

黃暐瀚接著表示，更棘手的是，這才是第一劑。根據國外的經驗，第二劑BNT的心肌炎發生率，會是第一劑的10倍以上。也就是說，台灣如果讓國高中生，跟打第二劑，那麼青少年心肌炎的發生率，會是百萬分之225。以台灣12-17歲的青少年大約有60萬人，換算下來，那就是會有大約135人出現心肌炎的狀況。

黃暐瀚指出，青少年發生心肌炎數字，讓許多醫師學者出面呼籲，台灣的青少年其實不用「急著」打BNT第二劑。一來，身上已經有第一劑的保護力，不用急；二來，台灣的疫情相對不嚴重，與國外條件並不相同。到底要不要讓青少年打第二劑，指揮中心的專家們正在傷腦筋，相信他們最後會有最好的決定。