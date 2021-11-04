《巴基斯坦日報》（Daily Pakistan）2日報導，有消息稱亞塞拜然正就採購JF-17「梟龍」戰機，與巴基斯坦政府進行談判，且希望獲得最先進的JF-17 Block 3；《歐亞時報》（The EurAsian Times）指出，巴基斯坦、亞塞拜然和土耳其近年正持續加強合作關係。

根據報導，亞塞拜然駐巴基斯坦大使館武官諾夫魯佐夫（Mehman Novruzov）上校透露，亞塞拜然正努力加強空軍戰力，而其正與巴基斯坦在空軍現代化項目中進行合作，並提到JF-17 Block 3採購案是兩國軍事合作會議中的「關鍵議題」。

《巴基斯坦日報》指出，亞塞拜然多年來已數次傳出有意採購JF-17，先前甚至曾出現兩國已就採購達成協議，僅是合約尚未正式簽署的消息；不過Su-35、MiG-35等俄羅斯製戰機也是該國評估的對象。

亞塞拜然目前的空防主力是10架MiG-29戰機。《歐亞時報》認為，雖然上述俄製戰機的航程和武器酬載表現優於JF-17，但後者的成本較低，且亞塞拜然並非集體安全條約組織（Collective Security Treaty Organisation）的成員國，在採購俄製先進設備時可能遭遇阻礙；當然，由於JF-17仍採用俄製RD-93發動機，出售該機仍須獲得俄羅斯許可。

《歐亞時報》指出，巴基斯坦和土耳其在2020年的「納戈爾諾．卡拉巴赫戰爭」（Nagorno-Karabakh war）中協助亞塞拜然；2021年7月三國簽署《巴庫宣言》（Baku Declaration）；9月又舉行了「三兄弟2021」（Three Brothers 2021）聯合軍演，顯示巴基斯坦、亞塞拜然和土耳其之間的軍事合作正迅速增強。