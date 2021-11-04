有的旅程出發點明確，終點也可以預期，平鋪直敘，沒什麼特別的起伏；有的旅程起點很突然，過程也很波折，但卻充滿趣味與驚喜，羽球之於李洋，就是這樣的一段柳暗花明的旅程。

如果一個人的興趣能始終如一，那李洋的興趣不是打羽球，而是—打電動玩具，或許還有嗜吃甜食。有趣的是，他打羽球的緣起，跟他打電動玩具以及胖嘟嘟有關。「像《三國群英傳》、《快打旋風》啦，反正我什麼都玩」！小時候的李洋，愛跟著大他六歲的哥哥李榮羿去朋友家一起打PS2的遊戲，他提到的《三國群英傳》自一九九八年問世以來，從單機版到線上遊戲版，廿多年來，讓每個玩家進入故事的謀略中，完成三國鼎立、統一中原的宏圖大業，「三國故事我簡直可以倒背如流喔」！《快打旋風》，不用說就更是紅遍世界的格鬥遊戲了。

李洋（左）與妹妹從小感情就很好，一起玩耍，拍照也有默契地擺出各種姿勢。（李峻淯、林莉娟提供）

在《三國群英傳》中，李洋慣用的角色是「劉備」，原因很簡單，就是當時的他深深地為劉關張三人的兄弟情誼折服，而以李洋日後在球場上冷靜執行戰術，穩定隊友軍心的表現來看，或許以往被父親視為浪費時間的這些電玩謀略，也有潛移默化的效果。

即使打電玩可以增加對歷史縱深的理解，但李峻淯認為：「當時李洋已經國小一、二年級了，我要他選一種運動來玩，身心健康才是最重要的，尤其一個男孩，不能只是會讀書而已。」可以想像年近六旬仍保有運動習慣，維持良好體態的李峻淯，在二十多年前，看到兒子又胖又沉迷於電玩，幾近於「耍廢式的浪費人生」，絕對不會坐視不管。特別是李洋小學三年級時突然像吹氣球一般胖了起來，當然希望他能做點「有用」的事。

不過，即使李洋如今已經是世界級的運動員，他依然不認為自己轉變成陽光男孩，也仍舊沒有放棄打電玩，「只是電玩變成我在高壓之下的重要紓壓方式」，而且這樣的紓壓，已經不可或缺。即使出國比賽，李洋也都把電玩遊戲帶著，在訓練與治療之外作為消遣，空閑時，也跟朋友相約，上「Steam遊戲平臺」一起打遊戲，暫時忘記高壓的球場，達到放鬆精神的目的，「跟朋友一起玩沒有壓力，打不好也就一笑置之」，不過李洋很清楚電玩的用途與功能，這不是逃避，他更不可能沉迷。

一般人手機附設的鬧鈴功能，多半是叫主人起床，但是李洋的鬧鈴還有多樣化的用途，「我不想因為打電玩耽誤自己的作息，影響明天的練球」，只要鬧鈴聲一響起，李洋一定放下搖桿，離線關機。面對每日的挑戰，紓解壓力的方式林林總總，有人靠著音樂的節拍，有人藉由接近大自然，而打電動玩具之於李洋，除了紓壓，也充斥著對羽球的熱情，與自我近乎倔強般的自制力。

李洋開始打羽球，也仍舊繼續打電玩，但他不再時時刻刻盯著螢幕，儘管此時他還不全然是為了自己打球。「國中以前，孩子百分之百要聽我的」，不管是從善如流或別無選擇，李洋聽父親的話，到外頭去跑跑跳跳，「從李洋二年級起，一直到四年級，每逢假日，還有夏天下課後五點多，天還沒黑的時候，我就帶他到中和圓通寺那邊的戶外羽球場打球」，李峻淯回憶起那段鼓勵李洋放下搖桿，關掉電玩，好男兒當走出戶外強健體魄的時光，「當時他還小，所以也不算練得太勤奮，不過我們練的是『網前球』，雙打的基本要件之一就是網前球要處理得好，現在他的網前球很強，這可能就跟那時候的練習有關」。

李洋（左）與妹妹從小感情就很好，一起玩耍，拍照也有默契地擺出各種姿勢。（李峻淯、林莉娟提供）

(本文摘自《夢想前場：李洋》/三民出版)

【內容簡介】場上的拚搏，是他賭上青春的印記

「球沒落地，絕不放棄」

李洋自述成長故事！

「正因為我普通，所以才更努力去做我想做的！」

2021年7月31日，東京奧運羽球男雙金牌戰，決勝點的一記壓線球「IN」，李洋成功守住了前場。

「我喜歡打球，所以我也會繼續開心地、努力地在球場上追逐我的夢想。」

他始終不忘喜愛羽球的初心，但曾經，他也想過要放棄……

李洋的羽球生涯起步較晚，從乙組晉升甲組，足足熬了八年。

父親說他「你不是這塊料」，讓他徹夜痛哭，掙扎是否該放下手上的球拍。

最後，他擦乾淚水，踏實地一步步走上奧運殿堂，「逐夢路上艱辛難免，但並不孤單」。

想知道李洋是如何堅定目標，勇敢逐夢嗎？

想知道燦爛笑容之下，有多少酸甜苦辣的故事嗎？

想知道面對人生選擇時，他是如何取捨嗎？

讓李洋親自告訴你，他是誰。

【作者簡介】

李洋／口述

1995年生，金門縣金寧鄉人，臺灣男子羽球運動員。

畢業於臺北市立大學研究所，現為土地銀行羽球隊員。在父親鼓勵下，小學開始接觸羽球，但因起步較晚，羽球生涯並不順遂。後來秉持「球沒落地，絕不放棄」的精神，在羽球生涯屢有突破。

為感謝家鄉金門的栽培，成立「金門體育會李洋基金優秀運動選手培訓獎勵金」，幫助有急難需求的弱勢選手，也積極培育羽球後進。

2013年，與搭檔江聿偉在全國羽球排名賽獲得乙組冠軍而成功晉升甲組

2018年，與李哲輝聯手拿下雅加達亞運男雙銅牌

2021年，與王齊麟在東京奧運奪下臺灣首面球類項目金牌

裴凡強／採訪撰文

現居臺灣臺北，祖籍湖南安鄉。

曾在慈濟的道場當記者跑到曾母暗沙，後又到了俄羅斯的海參崴工作，熱愛寫作以及採訪，範圍北起俄國、高加索、白俄羅斯，南至東沙與南沙群島。

著有《南海有多難：地圖上看得到卻到不了的國境最南》，合著有《這不是你以為的俄羅斯》、《島嶼岸邊》等書。

近期最得意之事是當了奶爸，與採訪東奧羽球男雙金牌選手李洋，並完成這本《夢想前場：李洋》。