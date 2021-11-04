「查某囡仔是油麻菜籽命！油麻菜籽隨風飄散，落在哪裡，就長在哪裡。」這句話對於當年33歲的鄭雅美來說，真是再貼切也不過了。

鄭雅美1993年間結識同齡男友游福興，2人陷入熱戀，在台北縣土城市（現新北市土城區）同居，一開始游對鄭女很好，但2人同居一段時日，游逐漸露出家暴本性，經常對鄭女拳打腳踢，2人為此經常爭吵。

當年的社會氣氛封閉，不像如今遭受家暴的婦女可以向法院聲請保護令，尋求人身保護，鄭女只能默默承受，隱忍2年多。1995年2月21日深夜，游打電話找朋友唱KTV，但找不到人，十分氣憤，為了出氣，跑到房間把正在熟睡的鄭女叫起，然後不分青紅皂白地打了她一頓，並且抓著頭髮一路拉她到客廳。

鄭女被拉到客廳後，又被游毒打一頓，2人爆發激烈衝突，鄭女一氣之下，隨手拿了一包胡椒粉，朝游眼晴撒去，游被辣得無法睜開雙眼，鄭女順手拿了游男置於家中已經磨利的1把小武士刀，朝游男後腦砍去。

游男當場血柱噴出，極力反抗，但鄭女想起同居2年多所遭受的暴力對待，殺紅了眼，瘋狂的朝游猛砍，直到看見游倒地不動後，才回房睡覺。

隔天清晨，鄭女起床後愈想愈害怕，本打算買汽油與游同歸於盡，但害怕會波及附近鄰居而作罷，當天下午，鄭女外出買了一把鋸子回家後，又繼續睡覺，鄭女在家伴著男友屍體1天多後，直到23日開始支解屍體，將男友頭顱、四肢、胸部共分7塊，分裝在2大袋、2小袋的塑膠袋中。

24日清晨，鄭女騎游男機車先將頭顱運往土城承天路棄屍掩埋，隔天凌晨3、4時，又騎機車將四肢和胸部運往掩埋、丟棄。

案發後，鄭女返回花蓮老家，不到1周透過朋友的介紹到一家推銷教學器材的公司工作，認識了林姓負責人，並展開交往。

由於林男見鄭女心事重重，表示他因為生意上的關係，認識不少人，可代為解決問題，鄭女誤認林男是良人，乃將她在台北殺人分屍、棄屍一事告訴林男，希望尋求對方協助，沒想到這卻是另場家暴惡夢的開始。

鄭女寫下自白書向林男證明殺人分屍情事，不料，林男是個有控制狂的渣男，他在鄭女寫下自白書後，不但沒有協助她，反而要脅鄭女不能離開他身邊，否則要向警方舉發此事，鄭女十分害怕，且林一再對鄭毆打、恐嚇，鄭女全身傷痕累累，對於林的百般折磨只好順從。

1995年6月，被打成「熊貓眼」的鄭女趁林男酒醉之際逃跑回花蓮老家，再由花蓮坐車北上，晚上與弟妹商談此事後，6月14日在親友陪同下向警方自首。

警方根據鄭女供詞，前往承天路附近的棄屍地點挖掘屍體，挖出屍骨，確認鄭女所言屬實，又陸續在2個地點找到屍骨，並在鄭女住處附近機車行前找到運屍的機車。

鄭女哭著向警方說，她行兇後幾乎夜夜都夢見殺死的前男友的血淋淋慘狀，良心譴責不安，才出面自首。

檢察官開庭時，除調查鄭女殺人分屍犯行外，因當庭發現鄭女兩眼瘀青，另請法醫為她驗傷後，指示警方另案調查林男涉及恐嚇、傷害和妨害自由罪刑責，總算讓鄭女脫離渣男家暴的陰影。

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※作者簡介：「社會老大」是一群資深的媒體記者，經歷許多社會事件、司法新聞採訪，看盡人間繁華，透過「社會9點檔」，帶領新舊閱聽人，回顧當年新聞事件，引以為鑑。