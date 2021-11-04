大陸積極推動「鄉村振興」，廈門市海滄區引進台灣經驗，成立海峽城鄉發展基金會，由台灣青年走入村里，鼓勵群眾美化家園、建立書院，海滄區赤土社，人口高齡化嚴重，阿姨阿桑們積極配合，打造一個美麗新農村。

城鄉發展基金會社造員王嘉麟記得，剛到赤土社時，用閩南語跟阿姨們攀談，對方總是很訝異，「你們台灣人，嘛會講阮的話喔？」

雙方很快建立關係，到後來，阿姨們到了用餐時間就要拉台灣青年到家裡去吃飯，看到未婚的女社造員還想幫忙做媒。

赤土社舊民居原本住了4戶人家，老建築破落不堪，透過以修代租的方式共同修繕。（圖/海峽城鄉基金會提供）

所謂「社」是指自然村底下的基本組織，是原本的自然村落，幾個小村落結合成一個村，原先的小村落便叫做「社」。也有的地方叫做組。

赤土社屬於海滄區東孚街道洪塘村，廈門地點二號線的終點站，旁邊就是天竺山風景區，地理條件優越。但在早年，這裡算是比較偏僻的地區，全村面積才0.55平方公里，總人口820人，4分之1以上逾60歲。

老民居變身為泡茶開會的場所，居民更有向心力來討論村落發展事宜。（圖/海峽城鄉基金會提供）

今年三月啟動社造計畫時，台灣青年跟大陸社造員共同合作，先找一處閩南老建築，二進瓦頂，裡頭4戶人家十幾口人，願意配合遷居。社造員們發動村民共同合作，重新整修成為「赤土書院」，有了聚會的地點，容易產生向心力。之後又成立青年導覽隊，希望由他們自己經營書院。

結合當地自然資源，目前規劃出研學小旅行路線、陶瓷DIY手做體驗；至於眾多愛跳廣場的阿姨們，則在集思廣益之後，成立「開心婆婆西鼓隊」，像是傳統的腰鼓，敲起來十分熱鬧有趣。

開心婆婆西鼓隊讓赤土社的阿姨們找到生活樂趣，又可以到處演出，很有成就感。（圖/海峽城鄉基金會提供）

一名台灣來的社造員說，赤土社跟台灣的鄉村聚落很相似，人情味濃厚，在地人都很重視自己的傳統，也樂於接受輔導，打造自己赤土社的特色鄉村。

王嘉麟總結赤土社的經驗，首先是要取得村民共識、獲得認同，之後要能鼓勵大家一起來做事情，最後是在輔導的過程中，讓村民發揮出熱情，感動自己也感動。