星座運勢網站「星座巫師」分析，射手座、巨蟹座、處女座、獅子座、天秤座的人很容易被另一半戴綠帽，雖然處境讓人同情，不過許多時候都是自找的。

▍第五名：射手座

射手座平時很好相處，不過談戀愛的時候比較幼稚，常常因為一時衝動而傷害對方，遇到問題又習慣逃避，因此和他們交往很難獲得安全感，在這種不穩定的狀態下，射手座的另一半容易產生找備胎的念頭，他們被戴綠帽都是自找的。

▍第四名：巨蟹座

巨蟹座談戀愛很需要安全感，渴望對方能把注意力放在自己身上，他們喜歡黏著另一半，久而久之容易帶來很大的壓力。另外巨蟹座好騙又好哄，常常被渣男或渣女看上，和他交往後依然在外拈花惹草，當巨蟹座發現自己被戴綠帽也不會斷然分手，對方只要哄幾句他們就會選擇原諒，導致自己總是不斷被背叛。

▍第三名：處女座

處女座談戀愛時控制慾很強，無時無刻都在觀察對方是否忠心，像是會常常想要查勤，或是翻看對方的手機，甚至在背地裡調查，雖然他們出發點是希望這段感情能長長久久，不過這麼做反而容易引起戀人的叛逆心理，讓處女座總是被戴綠帽。

▍第二名：獅子座

獅子座是典型的刀子嘴豆腐心，很愛在吵架的時候說反話，明明心裡就不是那麼想，卻為了在爭執中佔上風故意說難聽的話，像是故意說分手、故意要對方去找別人，有時戀人真的被激怒，開始認識其他對象，獅子座也只敢默默的後悔，他們只是看起來強大，其實內心很脆弱。

▍第一名：天秤座

天秤座談戀愛時常常不站在對方的立場思考，如果有不如己意的地方，還會把那些讓他看不順眼的細節不斷放大，整天胡思亂想，又無法果斷處理。天秤座雖然桃花很旺，不過一旦開始談戀愛也很容易沒有安全感，當他起疑心的時候很少直接詢問，而是用陰陽怪氣的態度對待另一半，因此往往會惹得對方忍不住往外尋求慰藉，天秤座就被戴綠帽了。