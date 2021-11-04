周二（2日）特斯拉股價雖然跌破1200美元大關，但近1個月漲勢凶猛、狂噴近5成，市場認為其後市看俏，但摩根士丹利（大摩）發布最新報告指出，義大利超跑品牌法拉利未來可望壟斷「超奢華」電動車市場，而看好法拉利、不是特斯拉有3大理由，包括法拉利可獲得投資資本與兩年訂單量都創紀錄、技術和設計能力超強，以及在豪華車市場擁有定價權。大摩給予法拉利「加碼」（overweight）的投資評等，目標價上看265美元。

據CNBC、Forbes報導，大摩在報告中表示，法拉利目前600億美元市值，對該公司的電動汽車業務來說，「幾乎沒有價值」，主要是法拉利在2025年才開賣電動車，到2030年，電動車將佔法拉利總銷量30%以上，給予未來12個月目標價265美元，較最新收盤價高出約1成。豪華超跑製造商法拉利去年銷售9100輛汽車。

法拉利之所以能成為電動車市場強大競爭者，原因在於可獲得投資資本、兩年積壓訂單量創紀錄，更重要的是，法拉利在豪華車市場擁有定價權，但市場也應留意無法預見開發成本和工程的最大風險。

大摩預估，未來10年，法拉利將把130億美元資本支出的大部分金額用於開發電池驅動的電動汽車，並於2024年在市場推出，價格大約近40萬美元。

法拉利的生產重心也將逐漸轉向電動車，2025年前電動車在總銷量的占比是0％到3％，但2030年將跳增至30％，2040年一舉衝高到50％。

法拉利周二大漲逾3%，收在248.81美元；今年以來只上漲8%，而標普500指數大漲25%。