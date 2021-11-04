身上大約要有多少資金，才有存股的意義？1名網友提問，需要存到多少錢才值得存股，因為資金過少，存股似乎也沒多大意義；有網友看了回文，稱自己從5年前開始規劃存股，初期能動用的資金不多，但如今花錢已經不再那麼小心，還購入「新北第一環」的房。嚴守紀律持續存股，讓許多網友讚嘆，「神人」。

有網友在PTT股版發文，近期在思考，一個月需要存多少錢才有存股的意義，他自身扣掉許多生活開銷，在很刻苦的條件下，一年僅存個6萬，納悶「1個月要存多少資金，才有存股的意義？」。

貼文一出後，1名網友回文分享自身經驗，他不知道原PO薪資狀況，但自己從2016年開始規劃存股，約65萬的年薪，定下目標1年要存40萬。

他表示，初始本金約60萬，前幾年行情差，中大型股殖利率很高，約可領6-7%約4萬元的股利，扣除後1年目標存40萬，外加公司獎金，一個月約存2萬，每個月在拿到薪水後，就是先算扣除必要開銷和2000娛樂費後，可以買多少股票，然後在長期持有。

他坦言，初期可支配的資金確實不多，買東西都要想很久，還辦一堆信用卡拿現金回饋，但這也讓他開始學會區分「想要」和「需要」兩種支出；需要是必要型支出，想要則是有閒錢再可慮。

雖然剛開始很辛苦，但在過了2年後，領到的股利多了約8萬，也就是說一年可以多花8萬，每個月可多花7千，且薪水也有上調，但過去習慣養成，所以開銷相對節省，薪水也一樣拿去存股。

另外，他也透露選股方式，若是持股漲到自己認為不合理的價格，就會賣出，從前150大挑選低基期穩定配息標的繼續買；直到2020年後，買東西不再需要像以前那般精打細算，今年則是買了新北第一環的房，用股利繳房貸，「先苦後甘沒什麼不好，看你自己怎麼想」。

許多網友看了讚嘆不已，「 神人，生活用品全用家裡，然後沒什麼物慾」、「勵志」、「這才是一般人該使用的投資方式啊，不是每個人都可以all in賭翻倍的」、「佩服，先苦後甘就對了」、「複利的概念」、「恭喜買房！真的好有紀律！」、「贏過80%的人了」、「好辛苦但是真的強」。