天氣漸轉溼涼，有些筋骨痠痛的老毛病又再蠢動。許多人習慣在熱敷的時候，加點「材料」，希望增加效果。對此，骨科醫師游敬倫指出，熱敷是傳統簡便、可提升血液循環的好方法，但許多人都用錯了方法。

●到底該冷敷還是熱敷？四字訣簡單分辨

游醫師表示，首先到底應該冷敷還是熱敷，就已經是個大問題。他建議以「紅腫熱痛」四個字作為初步判準。像是近日是施打疫苗期間，注射部位的紅腫疼痛，就可以適當冰敷，比較適用於急性受傷的情況。

至於熱敷，常會用在舒緩慢性疼痛上，因此就會出現各種偏方，希望讓效果更好。最常見的就是以吹風機代替熱敷袋。

(資料來源/游敬倫醫師、林頌凱醫師；圖/中時新聞網陳友齡製作)

●熱敷加料更有效？醫師：又不是燉煮食物 恐致過敏

醫師表示，如果急用的時候，使用吹風機並非不行，但是容易燙傷皮膚，尤其秋冬恐讓皮膚更乾燥，就不是日常通用的好方法。

還有人會針對筋骨痠痛，在熱敷包裡加進酒、辣椒或藥物等物品，游醫師指出，熱敷又不是燉煮食物，這樣的做法都容易導致過敏，得不償失。

(資料來源/游敬倫醫師《搶救髖腿腳膝踝，一生健步好行！》新自然主義提供；圖/中時新聞網陳友齡製作)

此外，網傳用茶包敷眼可以消除黑眼圈。台大醫院皮膚科教授蔡呈芳表示，熱敷可以改善血液循環，幫助眼瞼腺體暢通，讓眼睛舒服明亮。但茶包成分不一、茶鹼又具有收斂效果，可能使皮膚乾燥，反而引起過敏反應。千萬不要輕易嘗試。若有熱敷需求，還是以敷墊、熱毛巾、熱水袋為主較好。

●使用暖暖包 注意「低溫也會燙傷」

至於日前引發搶購的暖暖包，雖然使用方便，但是歷年常見「低溫燙傷」的案例。

所謂低溫燙傷，是指皮膚長時間接觸高於體溫的低熱物體而導致的燙傷。專家指出，許多民眾為了禦寒，會將暖暖包貼在肚皮、腳底、手臂甚至背後等部位。雖然暖暖包溫度大概40度左右，相對沒有那麼燙，但仍不能掉以輕心。

提醒民眾使用暖暖包應隔著衣物，使用時間別太長，尤其睡眠時反應較差，有時候被燙傷了還不自覺，因此睡覺時一定要將暖暖包取出，或是務必隔著衣物或毯被再使用，以免在熟睡時被燙傷。