加油送水，這再也平常不過的事情，但林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海提醒，一般瓶裝水包裝屬於塑膠材質中的第1類，雖未添加塑化劑，但不耐高溫，如果環境超過60度，就可能變質，不建議將瓶裝水放在車內。

塑化劑（可塑劑）是1種增加材料柔軟性或使材料液化的添加劑，然而並非所有塑膠製品都含有塑化劑，例如，一般瓶裝水包裝材質為「聚對苯二甲酸乙二酯」（PET），也就是俗稱的寶特瓶，就不含塑化劑。

●你手上的塑膠製品安不安全？ 看包裝上的數字

為使民眾能夠安心使用塑膠類食品器具容器具，食藥署以「食品器具容器包裝衛生標準」中，訂有塑化劑材質及溶出試驗限量標準等規定。顏宗海表示，民眾可以從外標裝的標示內容，就可掌握材質名稱及耐熱溫度。

此外，環保署也訂出塑膠環保回收的7大類，顏宗海表示，最簡單的檢視方法就是檢視外包裝上的三角回收標章中數字，就可知道塑膠材質的安全性，例如，瓶裝水（寶特品）的數字為1，而部分保鮮膜及塑膠玩具因含有PVC，數字為3，就有塑化劑汙染之虞。

●在食物鏈中層層累積的塑膠微粒 會殘留瓶裝水內嗎？

至於瓶裝水內是否含有塑膠微粒？顏宗海表示，塑膠微粒定義係指長度小於5 mm之塑膠碎片，由塑膠經分解所產生，來源為受汙染的環境及水源，不會因為塑膠瓶身而產生塑膠微粒。

經研究顯示，塑膠微粒常存於環境中，可由空氣、地下水、海水及地表水以直接或間皆方式進入環境循環中，並經由生物累積之方式轉移至食物鏈上層的生物體中。

●如何正確飲用瓶裝水？顏宗海最後提出3大建議 避免變質危機

1.不要放在車上，避免陽光直射的高溫讓塑膠變質﹑汙染瓶裝水。

2.不要重複使用，因為瓶口較小，且有凹槽，容易藏污納垢。

3.取得後，盡快飲用，不要放太久。