近日專家在一個被稱為「最後的冰區」的北極地區上發現了一個巨大的洞，這加劇了人為氣候變化所造成影響的擔憂。根據美國地球物理聯盟的一份新聞稿，這個被稱為波利尼亞（Polynya）的冰洞是在加拿大最北端的埃爾斯米爾島附近所發現的，它的存在讓研究人員特別不安，因為它位於一個被認為擁有北極最厚和最古老冰層的地區。

「以前從來沒有人在這個地區看到過冰穴。」多倫多大學密西索加分校的北極研究員肯特·摩爾（Kent Moore）在新聞稿中說：「埃爾斯米爾島北部的冰通常很難移動，這裡的冰層也因為很厚所以很難融化，因此數量相當多，所以我們以前根本沒有機會在這邊看到冰洞的存在。」隨著我們的世界不斷變暖，這片冰凍的土地有望容納最後的北冰洋海冰。

●波利尼亞（Polynya）巨大洞

2020年5月，在為期兩周的時間裡，海冰上出現了一個被稱為波利尼亞（Polynya）的巨大洞，這個地區本不應該形成這樣的縫隙。冰川是在通常被冰覆蓋的地方形成的自然裂縫，但是在加拿大埃爾斯米爾島發現這個冰洞是非常不尋常的，這個地方原本都被認為不該發生這種情況。

根據發表在「地球物理研究快報」上的這篇新論文闡述，它形成於埃爾斯米爾島和格陵蘭島以北的一個位置，這預計將是最後一個失去冰層的地區，這「最後的冰區」擁有北極最厚、最古老的冰，在某些地方竟可以達到16英尺（5米）厚，它與北極和其他地區形成了鮮明的對比，因為氣候暖化古老而厚實的海冰幾乎被暖活的溫度所剝奪。

●形成於冰層厚且古老的地區

肯特·摩爾（Kent Moore）對這裡可能形成的波利尼亞（Polynya）冰洞感到非常驚訝，他解釋說：「冰洞在北極很常見，它們大多數都是沿著海岸形成的，但這個冰洞卻形成於一個冰層相當厚和古老的地區，以前沒有人在那裡看到過，它的獨特之處在於它是在開闊的海洋上所形成的。」摩爾和他的同事們使用遙感設備來發現瞬變的波利尼亞（Polynya），包括MODIS的真彩色衛星圖像，RADARSAT-1的雷達衛星圖像，以及Sentinel-1的高解析度衛星圖像。

研究結果發現這是一個高壓的天氣系統伴隨著逆時針方向的風，再穿過這片區域將冰層推到一邊才形成了這個缺口。摩爾說：「冰洞形成的原因是風加速了冰洞西側的冰層，由於這種發散的運動導致冰洞就此被打開。」