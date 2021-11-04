有看過動畫「工作細胞」嗎？上進的紅血球少女、善戰的白血球少年及認真的血小板小妹共同生活在人體中，雖然偶爾會碰到外敵攻擊，但大家都能適時發揮特長，守住家園。

●人體血液很重要 防衛、清除身體廢物

血液中的主要成分有紅血球、白血球及血小板。紅血球主要含血紅素，負責為身體各處運送氧氣；白血球是人體的防衛隊，負責對付入侵的外來物；血小板則負責使血液凝固，防止血液流失。此外，還有一種在動畫中沒有擬人化的血液成分，就是血漿，它是血液的清液成分，負責運載血球，也是運輸代謝廢物的主要媒介。

●捐血一袋用途廣 救人多命

「捐血一袋，救人一命」一直是大家耳熟能詳的話，事實上，捐一袋血可不只救一人，捐血者所捐獻的全血，經傳染病檢驗過關後，可做為救治大量失血傷患的醫療用血。

此外，也可將全血離心後，分離出紅血球、白血球、血小板及血漿，再製成不同成分的醫療用血品，提供不同血液疾病的病人使用。因此，若民眾捐的血液，可以分離製造多項醫療用血品，那便是「捐血一袋，救人多命」。

●食藥署把關 放心捐、安心用

在國人為臺灣領先全球衛生政策的標竿而驕傲的同時，食藥署亦傾全力守護國人健康，持續定期執行捐血機構實地訪查，從民眾捐血到完成醫療用血品的製造與供應，全面把關血液品質與用血安全。