前交通部長林佳龍因太魯閣事件下台，「最強工具人」王國材臨危受命接手，但連日來的發言惹出不少爭議，包括高鐵宜蘭選址，一句「高鐵環島不是夢」引發軒然大波，以及近日基隆捷運事件，讓不少人譏最強工具人變幹話王，網路媒體也公布王國材最新好感度。

王國材具專業背景，平日更是給人埋頭苦幹印象，被稱為最強工具人，不過在8月20日高鐵選址爭議後，聲量就逐漸上升，近日一句「高鐵環島不是夢」更是創下紀錄。

《網路溫度計》數據調查顯示，王國材6月12日為因應端午節連假，將交流道紅燈秒數加倍，造成國道塞爆，聲量高達3299筆；同月15日國道塞爆惹民怨後，王國材脫口「以為通勤族都走平面道路」，聲量也來到3041筆；近日一句「高鐵環島不是夢」創下近半年聲量新高，數量高達4130筆，民眾、網友抨擊說幹話、部長變政客，騙局、畫大餅等詞語也變成王國材熱搜詞。不過數據指出，王國材近半年好感度P/N值(正面聲量除以負面聲量)依舊有0.72，略高於政委唐鳳的0.69，遠勝陳時中的0.39。

王國材「高鐵環島不是夢」引發大量討論，前交長陳建宇痛批根本做白日夢，行政院長蘇貞昌則緩頰「部長要有夢想」。近日更是為了基隆捷運一事，與市長林右昌一同槓上台北市長柯文哲，卻在昨(3日)坦言為了捷運傾向不留台鐵，再度惹議，林右昌也一反日前強硬態度，低調表示「由基隆市民決定」。