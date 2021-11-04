駐日代表謝長廷控告前外長歐鴻鍊誣陷案，高等法院在9月28日判定歐鴻鍊的發言有合理憑據，改判謝長廷敗訴確定。消息傳來，了解歐為人的朋友們都鬆了口氣，但歐鴻鍊已在加護病房。前駐日代表馮寄台相信，此刻，歐鴻鍊與他的外甥蘇啟誠已在天國相遇，彼此都會感到欣慰。

馮寄台與歐鴻鍊相識50餘年，談起歐鴻鍊，他有說不完的趣事。歐鴻鍊在2009年9月退休後，至洛杉磯探望子女，與駐洛城辦事處組長沈正宗相約打球，未料沈正宗一球打在歐鴻鍊的太陽穴，歐立刻皮破血流，昏了過去，眾人嚇得趕緊送醫急救。

馮寄台說，歐鴻鍊恢復後，開玩笑對朋友表示，在外交部，沒人能騎到部長頭上，但球能打到部長的頭，非常特例，日後可望鴻圖大展。歐開了金口，沈正宗後來高升至駐雪梨辦事處處長、駐聖露西亞大使。

歐鴻鍊年初因肝癌，至高雄長庚醫院動手術，休養一段時間，再與馮寄台於球場相逢時，歐鴻鍊的球技依然高超，馮寄台甘拜下風。他問歐鴻鍊，「我懷疑你不是去割肝，而是割雙眼皮？」歐鴻鍊大笑後回答，「不管割什麼，我現在覺得平衡感更好了。」

馮寄台尚駐節日本時，歐鴻鍊夫婦至日本與兒孫團聚，馮寄台「綁架」歐吃頓飯，並請機要秘書蘇啟誠作陪。席間，蘇啟誠透露，他娶了歐鴻鍊姐姐的女兒，歐是他的表舅。歐鴻鍊大驚，責問蘇，為何他在任時，都沒有來看過這個表舅？蘇啟誠靦腆得說不出話，只講一句「我們一家人都以部長為傲」。

豈料2018年「關西機場事件」，來自上級長官的壓力，逼死大阪處長蘇啟誠，歐鴻鍊為下屬，也是外甥女婿仗義執言，竟遭謝長廷提告。

從地院至高院，2年的訴訟對歐鴻鍊精力耗損頗大，高等法院在今年9月28日判決歐鴻鍊勝訴，令關心他的朋友都鬆了口氣。馮寄台說，雖然當時歐部長已在加護病房中與病魔纏鬥，但遲來的正義還是正義，高院還了歐部長一個公道，甥舅倆在天堂相逢，應感欣慰。

9月第一周，馮寄台與歐鴻鍊如常打了一場球。之後，接到歐夫人電話，告訴他，歐部長下周要緊急住院動手術，待康復後再約球敘。馮寄台說，適逢疫情，醫院管制進出，朋友們都很關心歐部長情況，但無法前往探視，至10月辭世消息傳出，未見最後一面，大家心裡都很不捨。

馮寄台說，歐部長任公職時，殫精竭慮，訪中美南途中，還發生猛爆性肝炎，差點丟了性命；歐部長彬彬有禮，對人友善、溫暖，非常難得，他之所以一再講述歐部長的故事，就是希望大家能記住這位好人。