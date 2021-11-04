饒舌歌手「K. Swo」近來與陳芳語（Kimberley）攜手唱作新歌〈(Not) Over You〉，兩人認識1年多，今年疫情三級警戒時，某夜K. Swo突然充滿靈感，振筆疾書寫下一段旋律給Kimberley，沒想到讓她超有同感，隔天就交回自己的部分，還附上英文詞。

K. Swo和製作人劉偉德（Victor）聽了超喜歡，「完全沒有改一個音，只有協助將英文詞穿插成一些中文。」當疫情降級K. Swo和Kimberley同進錄音室，只花1天不到就完成錄製，製作人Victor 當下一聽，立馬說：「好聽到我起雞皮疙瘩了！」陳芳語分享此曲：「這首歌在講當戀人分手，有其中一方還走不出來的情形。」又說：「分手本來就不會是件開心的事，能走出來，是對自己好一點，這樣對彼此都比較好。反之，兩方都痛苦。這首歌要給還沒走出來的人加油。」

K. Swo和 Kimberley唱作新歌，在這祝福的季節，聽起來更有感覺，被問到萬聖節怎麼過，K. Swo笑說自己不是「節日控」，當天都待在家，陳芳語則表示萬聖節在工作中度過，她特別南下為舞蹈大賽評審，扼腕無法與朋友同樂，她表示聖誕節、跨年有多場演出，「只希望收工後，有機會和親友們一起過節。」K. Swo則表示，「來安排個交換禮物。」為了讓浪浪們也能過好節，很有愛心的K. Swo和陳芳語更宣布新歌未來的版稅、數位、MV分潤將全數捐給財團法人台灣懷生相信動物協會，為流浪動物盡一份心力。