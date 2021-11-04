由臺北市文化局辦理「2021臺北爵士音樂節」自11月27日起連續三個週末，分別在天母忠誠公園、臺北流行音樂中心南基地戶外廣場及大安森林公園音樂台辦理精彩爵士演出，並邀請金曲歌王蛋堡、金曲最佳新人?te壞特、Julia吳卓源、金曲最佳專輯得主門田英司等黃金演出陣容。

?te壞特表示大二才開始接觸，當時入門音樂就是爵士樂，當初從爵士標準曲一首首的聽，到處看別人的表演，然後自己上台表演，因為一直在聽爵士樂爵士已經住在心中了。12月4日除了演唱自己的歌曲，還有安排爵士情歌、bossa nova，並與樂手來個即興表演。失戀恢復中的?te壞特已被公司下禁愛令，她笑說：「12月就可以張開眼睛，希望2022有新戀情。」

12月4日於甫開放的臺北流行音樂中心南基地戶外廣場，由新生代爵士音樂家帶來「Jazz & Swing」的演出，包括年度最受矚目的新生代女聲暨第32屆金曲新人？te壞特、曾獲法文聲樂大賽香頌組冠軍(歌手)的人聲時空旅行、曾獲金曲演奏類最佳專輯、最佳專輯製作人與最佳作曲的藤井俊充(藤井俊充爵士四重奏)、李哲安四重奏、林亮宇爵士四重奏等，以新世代樂風的爵士樂帶領觀眾輕鬆搖擺，相信於全新場地也將帶給觀眾全新體驗。