原PO表示受害者為自己妹妹，置物櫃被倒飲料、丟垃圾，衛生紙與鉛筆盒內的文具還被擅自取走使用。(圖／Dcard)

音樂才子周杰倫紅遍亞洲各地，但其母校淡江高中音樂班卻傳出離譜的集體霸凌事件，一名女學生遭同學集體霸凌多日，座位與置物櫃被塞滿垃圾、倒飲料，甚至文具也被擅自取走，反應後教官竟冷回「不知道是誰要怎麼處理」，反要求女學生姐姐刪除文章，讓萬名網友炸鍋。

女網友在《Dcard》PO文「淡江高中霸凌事件學校處理態度」，她指出受害者是自己今年剛入淡江音美班的妹妹，入學首周並無異狀，中間因身體不適請假回家一次，沒想到從此開始被霸凌，不僅座位上都是同學丟的垃圾與不要的口罩，鉛筆盒、衛生紙還被翻出來擅自取走使用，還不斷人身攻擊。

妹妹向教官反應，對方竟回「妳都不知道是誰我要怎麼處理」。(圖／Dcard)

原PO發文後，被教官要求刪除文章。(圖／Dcard)

原PO表示，事發後她與妹妹立刻向導師反應，卻天真秉持「人性本善」要同學自行承認，結果當然是沒下文。之後又有人把飲料倒在妹妹抽屜，毀了許多考卷與琴譜，同學卻冷嘲熱諷「衛生紙本來就是要用的」、「飲料不小心倒進去也在大驚小怪」。最終爸爸也受不了，致電教官告知狀況，卻被教官酸「你都不知道是誰做的要怎麼處理，怎麼打電話都沒用」、「要我怎麼做？當面道歉嗎？」。

原PO說，班上不只妹妹遭到霸凌，還有其他同學被欺負到不敢到校，霸凌者也都是同一群，教官卻冷回「這不是長期，所以不是霸凌」，讓他們簡直傻眼，痛批校方根本無心處理，因此忍不住PO上網，卻遭教官要求刪除文章，否則對學校同學傷害很大。

文章曝光後迅速在巴哈等各大論壇發酵，超過萬人關注，Dcard討論串2000多人留言，不少人都認為，學校不打算處理，那就建議原PO直接走法律途徑提告，或是直接投訴教育部：「幫高調」、「第一次看到母校上狄卡竟然是因為霸凌事件」、「教官感覺根本就不想處理」、「有夠噁心，真的爛透了」、「是不是以後報警，警方都會回不知道是誰拒絕受理」。

消息曝光後，淡江高中臉書也遭網友出征討公道，因而緊急關閉。根據《ET新聞雲》報導，淡江表示並非不處理，只是女學生講不出是誰做的，處理有難度，而學生姊姊就先行PO文。校方承諾會立刻承諾調查小組，並聘請外部人員進行調查，以示公正性。