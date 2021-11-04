光良日前受邀上田定豐podcast「安眠書店」訪問，近年來因為疫情關係，光良無法回馬來西亞老家，讓他常常想家的心情湧上，只能跟爸媽靠視訊維持彼此的關心，田定豐當天還特別擺上馬來西亞味的蔬食餐，讓光良一解鄉愁。

田定豐爆出當年身為「種子音樂」老班，唯一喜歡跟他吃飯的藝人只有光良，其它藝人聽到跟老闆吃飯都面有難色，光良很驚訝地追問：「是誰不喜歡跟你吃素？」田定豐直指是和他有如親兄弟情誼的吳克群，田定豐笑說：「每次他（吳克群）都想逃，後來我就配合他去一般餐廳，自己點蔬菜吃。」

田定豐直誇光良是合作過所有歌手裡，幕前幕後貼合度100分的藝人，「他一直都是忠於自己假不來的人，不管面對爆紅或是失落，他都沒有改變過自己。」光良雖然是大馬歌手卻不是很擅長吃辣，田定豐特別交待工作人員麻辣鍋只要放一點豐麻辣就好，還特別把水換成植物奶，降低辣度增加不同風味。沒想到，光良才喝了第一口湯，就讚不絕口：「一入口還是覺得有辣，但一子到喉嚨卻帶出花椒的香氣，辣度整個變很滑順。很難得竟然可以覺得吃麻辣鍋是一種享受。」