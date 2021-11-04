在美國聯邦準備理事會（Fed）決定於本月晚些時候啟動縮減購債後，美國主要股市今天收盤創歷史新高。

道瓊工業指數漲升104.95點或0.29%，以36157.58點作收。

標準普爾指數上漲29.92點或0.65%，收在4660.57點。

科技股那斯達克指數上揚161.99點或1.04%，收15811.59點。

費城半導體指數漲41.32點或1.16%，收3590.17點。（譯者：陳正健）1101104