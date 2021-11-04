聯準會將啟動縮減購債 美股收紅創新高 05:592021/11/04 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 聯準會將啟動縮減購債 美股收紅創新高。(資料照/達志影像) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在美國聯邦準備理事會（Fed）決定於本月晚些時候啟動縮減購債後，美國主要股市今天收盤創歷史新高。 道瓊工業指數漲升104.95點或0.29%，以36157.58點作收。 標準普爾指數上漲29.92點或0.65%，收在4660.57點。 科技股那斯達克指數上揚161.99點或1.04%，收15811.59點。 費城半導體指數漲41.32點或1.16%，收3590.17點。（譯者：陳正健）1101104 三優勢護體 優高收債有看頭 小非農優於預期、靜待FOMC會議結果 美股4大指數走低 #點或 #啟動 #縮減購債 #29 #57 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 名稱具誤導性 高收益債基金將更名 18:532021/11/03 財經 股價指數期貨贏家專欄－Nasdaq100期道瓊期 多空配對 04:102021/11/03 證券．權證 Fed設定後疫情政策 過度樂觀或悲觀皆有風險 21:012021/11/03 財經 《國際金融》財報樂觀 歐股續衝高點 17:052021/11/03 財經 風向丕變航海王再起 台股躊躇半年線前 11:302021/11/03 財經 商品期貨趨勢專欄－天然氣震盪、原油維持多頭 04:102021/11/03 證券．權證 《台北股市》外資再加碼 收高56點、半年線沒站穩 15:232021/11/03 財經 油價走升 美國高收債市樂 04:102021/11/03 投資理財 道瓊指數首度飛越36000點 22:302021/11/03 財經 專家：陸貨幣寬鬆空間有限 04:102021/11/03 全球財經 待FED利率決議 台股半年線拉鋸 16:592021/11/03 財經 國際熱門新聞 美國防部：共軍目標2027年迫使台灣談判 - 國際 - 中央社 台灣在WTO會議指禁水果缺科學依據 中方回應有害蟲 - 國際 - 中央社 200年來首位波士頓台裔女市長 36歲市議員吳弭當選 - 國際 拜登這手段對付大陸 親密盟邦群起反對 - 國際 影》卡蘇伊士運河受損 長賜輪驚人傷勢曝光 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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