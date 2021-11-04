美國聯準會(Fed)週三 (3 日)結束為期兩天的利率政策會議，一如外界預期，Fed 決定維持基準利率逼近於零，本月晚些時候啟動縮減購債，每月減少150億美元，預計2022年中結束。

通膨來襲，巴西央行上周升息6碼、墨西哥央行升息1碼，加拿大央行宣布結束量化寬鬆 (QE) 政策，外界都在關注聯準會本輪會議決策結果。聯準會發布最新聲明指出，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 一致投票決定將短期基準利率維持在0至0.25%。Fed自11月開始，每月縮減購債速度為 150億美元。

Fed主席鮑爾表示，決策會議的重點在於縮減購債，而非升息，堅持通膨只是「暫時性」情況，並非勞動市場緊俏所致，而是供應鏈瓶頸和需求面所引發，預估到明年第2或第3季就會下滑。

聲明提到，Fed並未預設縮減購債路線，每個月維持縮減150億美元可能是適合的，但若經濟前景發生變化，Fed將準備調整。

聯準會並強調，不應將縮減購債視為升息即將到來。聲明指出，通膨上升，很大程度上反映預計是暫時的因素，新冠疫情和經濟重啟導致供需失衡，導致一些行業價格大幅上漲。