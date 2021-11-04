女星溫妮（黃于恩）因加入《木曜4超玩》主持群打開知名度，可愛直率的模樣讓她被封為「木曜女神」，近期她為了新歌狂跑宣傳，卻傳出臨時放鳥通告的消息，她第一時間在臉書發文向主持人道歉，經紀人也解釋是「通告時間未妥善安排實屬」，然而深夜溫妮再度發文透露委屈。

溫妮日前剛發行個人專輯，原定1日要到城市廣播網宣傳，然而廣播節目播到一半，主持人DJ彼得突然告知「溫妮沒有任何訊息，也聯絡不到人」，導致節目開天窗，主持人獨自撐完將近1小時的時間，事件曝光後，溫妮也立刻留言道歉：「行程時間控管失誤，來不及趕到直播，造成您與城市電台、以及廣大聽眾期待落空非常抱歉！」

溫妮第一時間向彼得道歉。(圖/翻攝自DJ彼得臉書)

深夜溫妮再度在IG限時動態表示：「自從專輯宣傳開跑以來，每個願意讓我去宣傳的通告平台，我也都抱著一個感恩、感謝的心，也非常重視與珍惜。」更強調自己的通告表上沒有任何關於電台的行程，「而當天也還有別的工作行程，接到消息後，也是立即協調並跟上後續的通告行程。」

溫妮在限時動態表示自己的通告上沒有廣播節目行程。(圖/翻攝自溫妮IG)

最後溫妮感謝彼得諒解她第一時間的道歉，「也安排了新的通告時間讓我們補償，也希望大家不要再放大這件事了。」她也再度澄清：「絕對沒有惡意放鳥之說。」