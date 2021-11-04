台北市副市長黃珊珊昨(3日)在臉書自曝這幾個月瘦了6公斤，大家都問她是不是生病了？連哥哥都打電話來關心。她解釋，是因為在更徹底的執行原來的養生計畫，現在的健康檢查報告已經沒有紅字了，身體狀況比10年前還要好。此文曝光後，引發不少網友關注，已有超過百則留言，不少人也都說「健康就是財富！」

黃珊珊指出，過去長期作息、飲食不正常，身體機能開始出狀況，三高出現在健檢報告上，直到2015年初生了那場大病，從那時候就下定決心要好好保養，開始運動和健康飲食，戒掉咖啡因，最重要的是，真的徹底改變自己的生活習慣。

黃珊珊說，以前很對不起自己的身體，生病讓她重新檢視人生，所以這幾年很養生，但其實也只是改掉以前的壞習慣，現在保持睡眠充足、飲食正常、固定運動、吃中藥調身體，加上本來就飲食很清淡，最近晚餐盡量不吃澱粉，就瘦得更快一點，到現在瘦了約6公斤。她強調，自己並不是生病，而是健康的瘦下來，身體很好，規律運動，每天睡眠品質超好，健康，是最重要的事。

最後黃珊珊也透露，健康檢查報告已經沒有紅字了，身體狀況比十年前還要好。對此有網友留言表示，「決心改變生活習慣成功，敬佩」、「加油健康最重要」、「健康又能忙碌著是很幸福的事」、「真的，健康很重要」。