國民黨台北市議員羅智強近日為年底四大公投案，發起「夜宿凱道49天」活動，引起政壇關注。羅今日（4）指出，他凌晨在凱道完成了新書《公投叛徒民進黨》的第二章，即便累也要把眼睛硬撐開，因為他知道，民進黨會對他祭出「酸海戰略」就代表他對民進黨有威脅、他成功了。羅也刊出一張與名嘴羅友志強忍睡意的合影，大喊：「就算一個人也一樣和這個爛政府拚到底！」

羅智強今日凌晨2點在臉書發文表示，他總算完成了《公投叛徒民進黨》的第二章，這天的凱道寫作很特別，因為他不是一個人孤單的寫作，羅友志也在一旁邊準備著他明天的直播，即便兩人早已累得硬撐開眼睛。

羅智強分析，民進黨近來無所不用其極的酸諷、嘲弄他的夜宿計畫，對他來說，這代表他們的成功。他非常了解民進黨，如果一件事對他們沒有威脅，他們連理都懶得理你，但當那件事對他們產生威脅，國家機器就會全部動起來修理你；他們的目的很簡單，就是想嚇跑你。

對此，羅智強直言，民進黨這招對他沒用，因為他知道自己堅持的是什麼，「笑我？我就算一個人也一樣和這個爛政府拚到底！」羅透露，自從民進黨對他展開「酸海戰略」，短短幾天，「94強」的訂戶增加了近5000人；民進黨之所以要無所不用其極的笑凱道夜宿寒酸，因為他們知道，寒酸正是權貴最大的剋星。