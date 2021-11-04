女網友逛好市多發現一款特別的浴缸，側邊可以開門。（圖／翻攝自好市多商品經驗老實說）

好市多販售許多神奇產品，一名女網友近日發現一款「開放式浴缸」，超特別的設計立刻吸引她的眼球，內部採取坐式設計，側邊還可以打開門，而且還能客製化增加按摩功能。貼文引起網友討論，不少人質疑這樣要拖光坐進去才可以開始放水，感覺好冷喔！但其實這款很適合給老人或行動不便者使用。

一名女網友近日在臉書社團《Costco好市多商品經驗老實說》發文分享，逛好市多意外發現一款超特別的商品「開門式浴缸」，特別的設計立刻吸引到她的目光，而且仔細看了說明還發現，這款浴缸還能夠客製化添加按摩的功能。

好市多驚見「開放式浴缸」，引發網友熱烈討論。（圖／翻攝自好市多商品經驗老實說）

從照片中可見，純白的浴缸側面有個小門，有別於過去一體成型，須抬高腳跨過浴缸的邊才能進出的設計，實在很新穎。而且浴缸設計為坐式的，還能添加一些客製化按摩的功能，感覺很安全又很舒適。

貼文引起網友討論，「那天去看到也覺得很神奇，還聽到介紹說那個門絕對不會漏水」、「好市多也太強大了！這個都有」、「原來不是自動洗澡機，還以為夢想成真了，興奮了一下」、「門一關，習慣性就想踩油門了」。但也有網友看了浴缸的設計後說，通常想要泡澡的時候都是冬天，但因為要開門進去浴缸，所以不能預先放水，須等人進去坐好後才能放水，感覺會很冷。

不過，有內行網友指出，這款浴缸其實是給銀髮族或行動不便的人使用，有別於傳統浴缸須要抬高腳跨進去，這款可以打開側邊的門進出，減少滑倒受傷的機會。「家中若有行動不便者，買來給他沖澡感覺不錯」、「身障和老人用的，很方便」、「很適合家裡有老人和中風病人，可坐著洗澡」、「銀髮族輔具開門式浴缸，價格看規格配備，從6萬到13萬元不等」、「11萬多不含安裝」。

原PO後來也留言回應說，平常外籍看護替家中老人洗澡，冬天一定會使用暖爐，因為老人坐在洗澡椅上面其實很冷，只有沖熱水的時候可以暖身體，因此她想說如果買這款浴缸回家，雖然還沒放水前會有點冷，但放滿熱水後洗澡，對老人而言，感覺會比坐在洗澡椅上面還舒服，而且也能透過泡澡促進身體的血液循環。