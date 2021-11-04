台北市1名張姓男子今年9月遭林姓酒店妹與同夥殺害，林姓酒店妹以每月10萬被男子包養卻殘忍殺害對方，事後將遺體被丟棄在彰化縣東螺溪成流水屍，還在對方身上綁上2塊約20公斤石塊、頭腳套上黑色塑膠袋，眼睛矇上膠帶；據悉依民間習俗，林女此舉就是不讓張男死後有手有腳、有眼睛能回來報復。

51歲失婚的張姓男子，迷戀小21歲的林姓酒店女，以每月10萬包養林女，未料他上月突然失蹤，10月底被發現陳屍彰化縣埔鹽鄉東螺溪，身上還被綁兩塊各重約20公斤石塊，頭、腳也被黑色塑膠袋套住，眼睛還被蒙上膠帶，警方研判遭殺害棄屍。

51歲失婚的張姓男子，迷戀小21歲的林姓酒店女，以每月10萬包養林女，未料他上月突然失蹤，10月底被發現陳屍彰化縣埔鹽鄉東螺溪。（翻攝女子臉書、警方提供）

張男友人2日在臉書貼出「把人命當髒螞蟻」文章，指稱今年9月11日有6名自稱林女表哥的男子闖進張男租屋處，聲稱家族不允許2人交往，便把林女帶走，但8日卻仍見林女與張男共同出席聚會，而15日張男說要去鹿港後就失聯，報警後查到林女拿著張男的提款卡領錢，沒想到林女這麼狠毒。

涉有重嫌、疑似「仙人跳」的林女面容姣好、外型有如大學生，遭警方逮捕時聲稱不知張男為何會死，後來改口是她殺人，又說她與張男結伴到海邊沙灘遊玩，因感情糾紛互相拉扯，同行友人見狀，才動手打張男為她出氣，但因出手過重不慎打死人，檢方3日已向彰院聲請押禁見獲准，另發出3張拘票，將盡速追緝其他共犯到案。