台灣羽球好手們近日繼續征戰超級500系列德國海洛羽球公開賽，前天世界排名第11的男單好手王子維成功擊退對手，不過前陣子在法國公開賽打到冠軍戰的男單周天成不幸在首輪敗北，以18：21、13：21不敵世界排名39的新加坡好手駱建佑，接著在11月16日起他將繼續出征印尼大師、印尼公開賽。

世界排名第4的周天成本次排大會男單頭號種子，頗有希望繼續拚出佳績，不過在奧運後連續征戰多項賽事的他或許有點累了，首局與駱建佑的比賽就陷入困境，大部份都處於落後，最後以18：21讓出，第二局他被對手打出12：2的凌厲攻勢，以13：21再次輸掉，最終慘遭對手直落2淘汰出局。

周天成今年賽季可說是相當忙碌，夏天出征東京奧運，8強賽以14：21、21：9、14：21不敵上屆里約奧運羽球男單金牌、大陸諶龍，但仍創下台灣羽球男單最佳成績，接著他馬不停蹄參加蘇迪曼盃、湯優盃、丹麥公開賽、法國公開賽，接著參加最近舉行的德國海洛羽球公開賽，相當辛苦。

其中他在丹麥公開賽止步8強，不過於法國公開賽大發神威，首輪直落2擊退世界排名30的印度選手普蘭諾伊(PRANNOY H. S.)，以21：11、21：14狂勝對手，接著他面對法國好手盧韋德斯(Brice Leverdez)再以21：16、17：21、21：19力拼3局勝出，又以21：17、19：21、21：16擊敗世界排名17的日本好手西本拳太。

而他越打越順，繼續以21：15、21：17擊退南韓侊熙，殺入法國公開賽男單決賽，可惜決賽面對世界排名第13的日本常山幹太，以21：15、8：21、17：21苦戰3局敗下陣來，無緣奪冠。接著在印尼大師賽首戰，他將以男單第4種子身份碰上世界排名第38的法國好手魯胡塞爾(Thomas Rouxel)，希望能再創佳績。