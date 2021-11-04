網家(8044)公布第3季財報，合併營收為114.10億元，年成長10.6％，稅後淨利0.75億元，年增33.3％，每股盈餘0.65元，第4季雙11、雙12拚場，挑戰第4季營收創史上新高峰。網家前3季稅後淨利2.58億元，年增24.3％，每股盈餘為2.37元。

網家持續整合集團資源，從物流、支付、服務、區域上的跨境服務等，積極串聯與延伸以擴展整體生態圈，集團旗下Bibian比比昂接續今年與SGH GLOBAL JAPAN、國際知名電商平台運營商Cafe24 Japan合作後，近來更宣布與日本最大二手交易平台Mercari串接，其今年前3季累計合併營收較去年同期大幅成長160％，跨境電商成長動能強勁。

FinTech部份，網家集團宣布以投資廿一世紀數位科技股份有限公司，參與「先買後付」（Buy Now Pay Later，BNPL）模式的經營，並策略結盟具網路投保業務許可的網路投保平台「易安網」借重其專業與服務優勢，拓展數位投保業務；同時，作為同業中最前瞻投入行動支付的企業，以積極打造P幣的點數生態圈為主軸，至今，Pi拍錢包用戶數已累積超過120萬，且合作店點達38萬個，使用場域廣泛且不斷透過與各產業合作擴大，滿足用戶積點與行動支付的使用需求。展望未來在FinTech上的布局，希望為集團營收帶來助益。