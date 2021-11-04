台灣鋼鐵集團旗下扣件大廠春雨（2012）公布第三季營運持續增長，單季每股淨利達0.9元，前三季淨利亦創新高，歸屬母公司業主淨利為5.97億元，較去年同期增加414%，EPS為2.26元。

春雨3日董事會通過第三季合併財務報告。第三季合併營收32.57億元，年增率63%、季增約10%，營業利益3.17億元，年增530.54%，季增約15%；稅後淨利2.74億元，年增率751%、季增約3.8%，每股稅後盈餘（EPS）0.9元。前三季合併營收85.3億元，較去年同期增加47.76%，營業利益7.93億元，年增267.38%；稅後淨利6.88億元，年增349.1%，其中歸屬母公司業主淨利為5.97億元，較去年同期增加414%，EPS為2.26元。第三季及前三季之稅後淨利雙雙創新高。

春雨表示，疫後經濟復甦、鋼鐵原料鐵礦砂及煤炭價格雙漲，加上歐盟預計對中國大陸進口扣件產品進行反傾銷調查，客戶回補存貨強勁，為台灣扣件業帶來轉單效應。國內除了台商持續回流建廠，自今年2月起，景氣紅燈，大型企業積極覓地建廠，帶動扣件原料線材需求大增，使得台灣的扣件及線材出貨量價齊揚。大陸因處於減碳及缺電雙重夾擊，鋼鐵產能緊縮，鋼價獲支撐，獲利水準得以延續。印尼上半年因新冠肺炎，營收略受影響，第三季隨著疫苗接種率提升，疫情獲控制，9月營收創新高，前三季稅後淨利較去年同期倍增。

春雨第三季營業利益及稅後淨利分別較去年同期成長約530%及751%，前三季營業利益及稅後淨利分別較去年同期成長約267%及349%，創下近幾年來的佳績。

展望本季，中鋼第四季棒線盤價開出平高盤，預期本季線材及扣件市場行情可望延續第三季水準。WSA（世界鋼鐵協會）表示，今年全球用鋼需求量的恢復力超過預期，除中國以外，全球鋼鐵需求將於今年提前恢復到疫情之前的水準，並預估明年全球用鋼需求成長為2.2%，對明年鋼鐵景氣持樂觀看法。

此外，在政府宣佈調薪前，春雨公司已提前於今年第三季前調漲薪資幅度達4.5%，以留住人才，持續落實永續經營的核心理念。