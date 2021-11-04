新唐(4919)現任總座戴尚義辭任，總經理一職於11月15日起由董事長蘇源茂暫代。新唐累計前3季每股賺4.63元，營運相較去年跳躍式成長，新唐也將在明(5)日舉辦法人說明會，預計將會針對營運前景釋出更多訊息。

新唐昨(3)日董事會決議，戴尚義先生因個人生涯規劃，將於11月15日辭任公司總經理職務，由董事長蘇源茂暫代總經理一職。

蘇源茂先生為南加州大學電機工程學碩士。現任新唐董事長/執行長一職，1990年加入華邦電事業群及銷售中心副總經理，於專業領域有三十年以上之技術及管理經驗。由蘇源茂董事長代理總經理下，對公司財務業務無重大影響。

受惠產品結構改善、ASP調整推動，加上日本子公司NTCJ漸入佳境，新唐前3季營業收入310.67億元，營業毛利125.27億元，累計淨利18.52億元，每股盈餘4.63元。

新唐將於明(5)日舉辦法人說明會，屆時將對整體MOU、車用市場缺貨以及產能狀況作出詳盡說明。