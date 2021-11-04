金管會3日召開「110年度證券商公平待客原則評核機制業務聯繫暨表揚會議」，由主委黃天牧親自主持，表揚6家評核績優證券商及1家顯著進步證券商。黃天牧期許，未來競逐各金融業公會理事長職務的人選，能致力提升金融形象、並透過產業力量關懷社會公益。

金管會2019年首度對綜合證券商進行評核，今年則為暌違1年後第二度對綜合證券商進行評核。此次共有元大、中信、玉山、合庫、兆豐、第一金證券等6家業者名列排名前20％的評核績優證券商，統一證券則獲得顯著進步獎。

黃天牧致詞時表示，「公平待客」應是任何行業的共同信念，明年券商公會將改選理事長，期許未來競逐各金融業公會理事長職務的人選，除協助各會員及產業發展外，亦能進一步致力提升金融業形象，並透過產業力量關懷社會公益，實踐公會的「公」字。

黃天牧指出，美國洛克斐勒家族（The Rockefeller）的家訓是「比起金錢，強大的內心、富足的精神世界及良好的生活習慣是更值得傳承的資產」，金融機構獲利雖重要，但更需要思考如何透過財富或資源分配運用創造更多價值，為獲得社會大眾信賴及尊重的要素。

金管會表示，日前已公布明年「金融服務業公平待客原則評核機制」精進措施，鼓勵業者對高齡者或弱勢族群的銷售等面向強化公平待客措施，希望券商因應不同消費者需求提供妥適金融服務，與客戶互信互利，充分保障金融消費者權益，並創造雙贏。