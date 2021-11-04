國際原油價格上漲、全球供應鏈瓶頸等因素，加深各界近期對全球通膨升溫疑慮。行政院副院長沈榮津3日召集相關部會，提出穩定民生物資價格及嚴查嚴辦壟斷、囤積、哄抬等2大強化穩定物價措施重點方向，督導相關部會全力穩定國內物價。

行政院表示，台灣受疫情影響低、經濟表現良好，惟近期個別商品售價出現漲價情事，院長蘇貞昌於10月21日院會已責成沈榮津落實「行政院穩定物價小組」運作機制，督導相關部會全力穩定物價，沈榮津對此已召開多次會議因應。

沈榮津3日再召集相關部會，提出強化穩定物價措施2大重點方向。首先為穩定水電油氣價格穩定，包括水價不調漲，11月民生及工業用戶天然氣、桶裝瓦斯價格不調整，以及電費在明年3月底前不會調漲。

油價方面，目前已有亞鄰最低價機制及緩漲機制，當95無鉛汽油售價分別漲至30～32.4元、32.5～34.9元時，將由中油分別吸收25％、50％漲幅。漲至35元以上時，則由中油及政府共同吸收75％漲幅。

其次，針對重要民生物資及工業原物料，經濟部已建立價格關注機制，分從進口端、製造端到銷售端進行價格監測，掌握業者進口成本、製造生產價格及通路業販售終端商品價格變動情形。必要時將主動邀集業者與公協會座談，瞭解業者困境並協助解決問題。

再者，沈榮津責成衛福部、工程會及交通部，加強穩定業管的嬰兒奶粉、砂石、海運運價。農委會則已建立農畜產品價格監控機制，持續監控蔬菜、豬肉、雞肉等批發市場行情變動及落實調配供應，若漲幅過高時，將立即啟動穩定價格機制因應。

民生物資方面，11月國際黃豆價格已自5月高點回跌25.1％，國際漿價已自4月高點回跌23.4％，目前均無上漲壓力，國內沙拉油及衛生紙價格可望穩定。同時，目前衛生紙紙漿庫存量超過1個月，經濟部將適時協調國內三大紙廠，確保供應無虞。

而多數嬰兒奶粉業者，已表示會支持政府共同穩定物價。麵粉雖然國際原物料有漲價，但多數業者亦表示近期不會調漲價格。泡麵近期雖有個別產品漲價1成，但主因為價格近10年均為調整，此次為反應生產成本而斟酌調升，並非全面漲價，且零售端多有促銷活動。

同時，公平會及法務部亦密切關注市場動態，業者若有從事聯合行為、涉及壟斷、異常囤積以及意圖哄抬等情形，將立案查處並立即偵辦。法務部調查局亦已成立民眾檢舉不合理漲價或聯合哄抬物價24小時通報專線，經獲舉報會立即轉請主管機關查處。

沈榮津最後再度強調，穩定物價小組將全力緊盯物價，務必維持物價穩定，讓民眾放心、安心，若有不法哄抬及影響巿場交易秩序者，將一律依法查處，絕不容許有人藉機哄抬物價與牟利。