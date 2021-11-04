基進黨立委陳柏惟被罷免後，台中市第二選區立委將進行補選，民進黨3日中執會通過徵召前立委林靜儀出戰。總統兼民進黨主席蔡英文、民進黨祕書長林錫耀與林靜儀，也一同召開記者會，正式對外公布。林強調要「抗中保台」，更在文宣上印著大大的「溫柔堅定」。對此，國民黨青年部副主任直言，細數林過去「驚句」讓他對「溫柔」2字充滿問號。

詹為元3日晚間在臉書發文指出，林靜儀參選宣言繼續主打「抗中保台，守護中二選區鄉親」，這讓他不禁想問，隔壁第三選區的立委楊瓊瓔，有沒有因為是國民黨，就門戶大開讓中共勢力進入后里、神岡、大雅、潭子區？國民黨的台中市長盧秀燕，有沒有因此就沒辦法守護台中市的鄉親？林選上之後為什麼就能守護？莫非只因她是民進黨？

詹為元強調，一個曾因《勞基法》修法壓力，扯說助理去大便逃避接電話的人，實在很難讓人相信她能守護中二選區選民。至於說會讓「第二選區更好、更進步、更驕傲」，讓他想問，民進黨究竟有沒有檢討過，為什麼陳柏惟任職的1年9個月，卻讓中二選區選民感到「更糟、更退步、更羞愧」？

不僅如此，詹為元痛批民進黨，刪Q成功怪國民黨傾全黨之力，罷韓就說公民團體的成功；從這次林靜儀參選宣言就充滿雙標與仇恨，操弄政治意識形態，選上可能又是台灣的另一個亂源？此外，詹更酸問林：「妳堅定我可以了解，不過請問『溫柔』是在？」