欣普羅(6560)持續擴大產品線，執法儀及智能安全帽可望成為明年營運成長主要動能，車用ADAS產品亦有機會於明年下半年開始出貨，欣普羅董事長陳義文表示，目前訂單能見度到明年第1季，隨著新產品出貨放量，預估明年遠距教學產品營收佔比將從今年的80%降至50%以下。

欣普羅營運定位為輕資產的影像處理專業設計公司，提供客戶高品質客製化影像產品，公司也持續強化與上游策略合作關係，目前欣普羅為Nvidia策略合作夥伴，是台灣菁英等級合作夥伴也是唯一一家認可在影像處理專業公司，公司亦與日本Thine公司與美商安森美合作，其中公司與安森美合作則是推出Global Shutter方案，可捕捉快速移動物體的影像，解決機器視覺、工廠自動化問題，應用於車牌超速抓拍。

在與日本Thine公司合作部分，欣普羅推出第1個4K解析度、每秒60張長距離傳輸的方案，可以解決醫療及車載應用上的需求，目前已送樣，預計最快明年下半年會有結果。

陳義文表示，公司近兩年積極開發新產品，近期量產產品包括AI相機、車用ADAS、億萬像素攝影機，其中車用領域部分預計2022年第1季陸續出貨給兩家ADAS廠商，而AI及億萬像素攝影機明年第2季開始貢獻業績。

受惠居家教學需求強勁，今年居家教學產品佔營收比重達80%，主要銷售到歐美市場，電擊槍約佔5%到6%，360度魚眼約佔10%；隨著執法儀及智能安全帽將於明年大量出貨，欣普羅預估，明年執法儀+行車記錄器佔比約30%，智能安全帽約佔10%，工業檢測儀約佔5%到10%，居家教學佔比將降至50%以下。

欣普羅今年前9月合併營收為9.71億元，年增133.56%，法人預估，欣普羅前3季每股盈餘有機會達7.5元，第4季雖然略低於第3季，以增資後股本約2.07億元來看，今年有機會挑戰一個資本額。