Netflix原創韓劇《魷魚遊戲》在全球爆紅，台北市議員游淑慧更被網友說神似劇中的詭異娃娃，而她也因此受北市府邀請拍宣傳影片，昨(3日)完整版影片曝光後，她更在臉書透露如何扮演很像的祕訣，那就是「表情冷漠、眼帶殺氣」，再度引發網友關注。

游淑慧在臉書指出，萬聖節都過了，原本以為這支業餘演員領銜的「非專業」影片會不見天日，最近有些人都問「怎麼扮的像？」她個人的領悟是表情冷漠、眼帶殺氣，就會三分像。

提到當天拍攝現場狀況，游淑慧指出，拍攝前一直跟市府商量，能不能跟柯市長分開拍，因為看到一位高腰褲的阿伯跑過來，真的很難「面無表情」，但後來陽光太刺眼，忍住笑了，但忍不住瞇眼和流淚。

游淑慧也指出，最近送鄰里長輩出遊時，都會問大家有沒有帶五倍券？不准花喔，都要留在台北花，因為台北商圈很辛苦。對此有不少網友見狀後紛紛留言表示，「議員的操作是互利雙贏」、「被歌詞笑到岔氣了...有創意」、「也太可愛」、「感謝議員的努力演出，真的令人驚豔」。