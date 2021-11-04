基進黨立委陳柏惟被罷免後，台中市第二選區立委將進行補選，民進黨3日中執會通過徵召前立委林靜儀出戰。總統兼民進黨主席蔡英文、民進黨祕書長林錫耀與林靜儀一同召開記者會，正式對外公布。蔡隨後在臉書發文稱，她給林的任務就是「希望台灣更好的人，一定會贏過只想要絆倒台灣的人」。藥師林士峰則痛批：「總統的這番話，如果把『台灣』改成『民進黨』會比較正確。」此說法引發網友熱烈迴響。

蔡英文3日晚間在臉書發文表示，民進黨正式提名林靜儀 ，參選明年1月9日，台中第二選區的立委補選。蔡英文表示台中第二選區本來不應該有補選，但因地方派系反撲、政治操弄的關係有了這場補選。她稱「給靜儀的任務」，就是要拚下這一席，不要讓想要拖累台灣的力量有機可乘、見縫插針，「我們有信心，希望台灣更好的人，一定會贏過只想要絆倒台灣的人」。

林士峰隨後在臉書發文回擊：「總統的這番話，如果把『台灣』改成『民進黨』會比較正確，請不要以總統的高度，偷換概念騙人民。」林更痛批，他不知道原來一個民選的台灣總統，充滿了黨國思想，還自詡「民主進步」，竟然自甘只做民進黨籍的總統，而不是全民的總統。

此文發出後獲熱烈迴響，網友紛紛留言：「她真的很擅長短短幾句話就把台灣人民二分，煽動對立從中得利。缺德的聰明人」、「一天到晚獨攬台灣，好像台灣是牠們的一樣！這就是話術！騙術！賣膏藥！」「我真的對老是造成社會階級與族群分裂對立的人無敵感冒」、「沒人想要絆倒台灣啊！大家都想要為國家盡心盡力」、「這樣也好，林的對手應該會有更多人支持」、「偷換概念最擅長，說穿了就是騙」。