才剛結束的紐約市長選擇，由非裔民主黨候選人亞當斯獲選，將於明年美國時間元旦接替白思豪成為新任紐約市長，隨即拋出對於不願接種新冠疫苗的籃網球星厄文一個好消息，因為亞當斯考慮上任之後，坐下來跟工會討論改變紐約市防疫政策。

「我們需要重新思考如何處理疫苗接種與生活、工作之間關係，我希望白思豪市長可跟工會坐下來談談，達成一個解決方案，」亞當斯表示，「但如果他不願意那樣做，且到明年1月防疫政策沒變，我會跟工會談判，然後我們會解決問題。」

假如亞當斯上任之後，真的改變紐約市政府禁止未接種疫苗者進入大型場館的規定，那麼厄文將可以重新回到巴克雷中心比賽，也就表示他可望迎來本季的首次回歸，籃網三巨頭總算可以全員到齊，籃網更不用繼續逼迫厄文趕緊接種疫苗。

籃網總教練納許被問到關於這個新聞的看法，他回答，「假如防疫政策產生變化，我們當然歡迎厄文回歸。」問題是厄文已經有段時間沒有隨隊訓練與比賽，除了體能，他是否「真心」回來幫籃網打球，恐怕也需好好觀察，厄文的回歸仍有不小變數。