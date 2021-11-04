台北帝國大學（國立台灣大學的前身）於1928年成立，在1931年迎來第一位女學生，她是就讀文政學部英文學科的日籍女性大森政壽。（圖／翻攝自國立歷史博物館）

首位進入台北帝大讀書的台灣女性則是杜淑純，她是台灣第一位醫學博士杜聰明的女兒。圖為杜淑純出席第8屆杜聰明獎頒獎典禮的畫面。（資料照／鄭任南攝）

國立歷史博物館近日舉辦線上展覽，分享台灣早期女性的身影，其中也提到台灣大學第一位女學生「大森政壽」是日本總督府職員的女兒，她在1931年錄取台北帝大文政學部英文學科，上榜消息還登上當時的報紙；而以台灣人身份首位就讀台大的女學生則是「第一位醫學博士杜聰明的女兒」杜淑純，通過插班考試後進入英文學科就讀。

國立歷史博物館日前在臉書粉專上分享，十月底展出一系列以女性為主題的攝影作品，讓大家一窺「台灣早期女性的身影」，並輔以其他影像資料，探討作品中由男性攝影師拍攝的女性影像及其時代意義，從而消除傳統觀念中的性別刻板印象。

展覽中也提到女性求學的歷史，其中包括「台灣首批女大學生」的影像。台北帝國大學（國立台灣大學的前身）於1928年成立，直到1931年終於迎來第一位女學生，她是就讀文政學部英文學科的日籍女性大森政壽，父親是日本總督府的職員。當時以優異的成績錄取台北帝大文政學部英文學科，還因此登上了《日日新報》。

而首位進入台北帝大讀書的台灣女性則是杜淑純，她是台灣第一位醫學博士杜聰明的女兒，當年從台北第一高女畢業之後，為了求學前往日本讀書，後來在1942年返台參加台北帝大的插班考試，最後成功錄取文政學部英文學科。

台灣首位博士杜聰明在藥理及毒物學的研究享譽國際，國科會（現在的科技部）在2006年以杜聰明的名義設置「杜聰明獎」表揚國外學者。而杜聰明的女兒杜淑純也曾在2015年出席第八屆的頒獎典禮。