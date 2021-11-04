入秋以來最強冷空氣下周報到，有機會從東北季風升級為冷氣團。對民眾而言，其實「體感都很冷」，攝氏幾度的分別，嚴格來說沒有差很多；天氣預報及特報的發布上，才有分級的絕對必要。

新聞裡常見的東北季風、大陸冷氣團、寒流，差別在哪？根據中央氣象局定義，這些冷空氣的標準，均以平地測站為主，不然台灣多高山，動輒10度甚至0度，不是一天到晚發低溫特報嗎？

平地測站中，又因不同地理位置而有環境、緯度的差異，於是氣象局統一以單一測站為主，就是位在台北市中正區的氣象站。舉例來說，該站若測到20度以下，就是東北季風來了；低於14度屬冷氣團，其中12到14度，是大陸冷氣團。

等級更強的還有介於10至12度的強烈大陸冷氣團，以及不到10度的寒流。曾有人開玩笑說，想操控台灣天氣，只要跑去氣象局門口加熱或降溫就可以了。但也因選擇台北做為預報標準，自然失去中南部、東部的客觀數據，氣象局近年強調在地預報，就是為了彌補制度上的不足，免得台北發布寒流時，墾丁卻沒甚麼感覺。

至於低溫特報的條件，任一平地氣象站降至10度或以下，即可發布。而平地氣象站的標準（氣溫），則是海拔必須在200公尺以下。