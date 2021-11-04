38歲前球星何守正2018年與小嫻結束6年婚姻，當時還鬧出婆媳問題、「毒姑風波」等事件，近日何守正罕見低聲下氣表示：「不管你是喜歡我還是討厭我的人，現在請用力幫何媽媽祈禱」，透露73歲母親最近要動大手術。昨(3日)何守正更新近況，表示媽媽手術後恢復狀況良好，鞠躬感恩大家幫他集氣，「這次有很多好久不見的朋友，傳私訊關心和幫我媽媽加油」。

何守正2012年和小嫻在紐約登記結婚，2017年爆出兩人婚變，隔年兩人正式簽字離婚，當時何守正的姊姊在臉書替弟弟抱不平，直說：「不要讓某人開心享受成為鎂光燈焦點，還要裝可憐！」又指能不能生育不是問題，不愛了才是關鍵，並心疼何母稱是「全台最沒有婆婆尊嚴的人」，雙方親友大鬧翻，成為當時熱議話題。

何守正發文透露母親手術後已經狀況穩定。（圖／翻攝自何守正sam16臉書）

如今事過境遷，何守正先前曬出跟媽媽合影，表示：「之前三級疫情狀況嚴重，她本身有慢性病問題，容易緊張、也吃得不多、都足不出戶、運動也相對減少很多！」幸好三級警戒解除，開心母親終於能出去走走。但3天前他又緊急發文，希望網友能替媽媽祈禱，透露母親住院多天在醫師建議下決定開刀，但她已73歲高齡又有慢性病，讓何守正十分擔心，也放下身段強調，不管是喜歡或討厭他的人希望都能幫他母親祈禱，順利挺過這關。

昨何守正報平安更新說，何母手術後目前狀況穩定了，他會將大家的留言給何媽媽看，也表示何母的病是大腸憇室發炎，開刀前已經住院打了一周抗生素，但周一時突然發現憇室破裂必須立即開刀，否則恐引發敗血症，開完刀後已從加護病房回到一般病房，他感激這陣子有許多好久不見的朋友傳訊關心，也感謝網友關心，讓他感覺患難見真情，粉絲也留言：「祝何媽早日康復，大家總算放下心了」、「孝順的孩子會有福報的，只要媽媽身體健康就是最大的福報」。