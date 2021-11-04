大陸32歲知名主持人兼演員沈夢辰，擁有甜美臉蛋與171公分的高䠷身材，加上幽默又風趣的表演風格，使她演藝事業橫跨綜藝及戲劇，受到大批觀眾的喜愛。而近日她受邀登上實境秀節目，與男星一同搭車前往目的地時，穿著裙子的她竟被網友發現以「雙腳大開」的坐姿坐在車上，意外引發話題。

沈夢辰近期接下實境秀節目《雲上的小店》的演出邀約，與楊迪、汪涵等藝人擔任固定班底，在前幾日所播出的節目中，沈夢辰與楊迪一同搭車準備前往長沙某農村開設便利店，而當天穿著牛仔長裙的她，被網友發現在路途中竟將雙腿大開，跨著一隻腳坐在椅子上，「過度隨興」的坐姿被網友截圖下來並在網路上瘋傳。

沈夢辰得知消息後，也在昨（3）日在微博上發文表示「朋友截圖給我，說我們錄節目怎麼東倒西歪的，特別是我的坐姿，為什麼那麼豪邁」，她後來也表示自己看了也嚇了一跳，反覆看了好幾遍，才發現原來是她的「粉膚色頸枕」在作怪，讓沈夢辰忍不住自嘲「這傷不起的錯位」並TAG楊迪希望沒因此嚇到他。

楊迪事後也開玩笑的回應：「妳看我眼睛都不敢睜開」，笑翻一票網友紛紛留言：「我當時也被嚇了一跳，怎麼張這麼開」、「乍看之下真的會誤會」、「這錯位太絕了」、「難怪楊迪都看窗外」、「被這張圖給笑死」，意外替節目打開話題。

沈夢辰親自解釋錯位造成的誤會。（圖／微博@沈夢辰）