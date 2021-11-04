日本兵庫縣一名40多歲的男性物理治療師在老人照護中心被傳染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），因後遺症嚴重不得不休職，日本政府認定為勞動災害。

日本放送協會（NHK）報導，在職場被傳染COVID-19可認定為勞動災害之一，除此之外，若康復後仍受後遺症所苦，也可再次認定為勞災。

兵庫縣這名男性物理治療師在任職的老人照護中心接觸到確診者，去年12月染疫，被認定為勞災。

他療養將近2個月後復職，但仍有強烈的倦怠感、呼吸困難、味覺障礙等症狀，且持續惡化，今年4月再度休職，醫師診斷為COVID-19的後遺症。

這名男性因此再次向勞動基準監督署提出申請，日本政府判斷這些症狀與工作時被傳染的COVID-19有因果關係，今年8月再次認定後遺症也屬於勞災。

這名男性現在仍處於無法工作的狀態，在妻子與5歲的女兒支援下，專心在家療養。

國立國際醫療研究中心等單位研究去年2月到今年3月間曾確診COVID-19後恢復的457人，發現半年後仍有26.3%有嗅覺或味覺異常、倦怠感與呼吸困難等後遺症；1年後也有8.8%的人還是有上述這些症狀。