變臉迷片哪會無法可管 政府漠視一般被害人權益才悲哀

網紅「小玉」涉嫌利用AI「Deepfake（深偽）」技術，將大批女性公眾人物「換臉」製作謎片販售牟利，遭移送法辦，引發社會關注。國民黨立委李貴敏指出，她去年就提案修正《刑法》第235條，將散布猥褻物品罪刑責自2年以下，提高為1年以上、7年以下有期徒刑，這是個沒有政治色彩修法提案，卻不斷遭民進黨阻擋甚至封殺，讓她懷疑背後的動機，更質疑莫非受害者非綠營政治人物就不被在意。

李貴敏3日在臉書發文直言：「變臉謎片無法可管？怎麼可能？」因為早在去年南韓爆發色情N號房事件後，她就提案修正《刑法》第235條，將散布猥褻物品罪刑責自2年以下，提高為1年以上、7年以下有期徒刑。李指出，如果去年就讓提案通過，刑度提高、有嚇阻力，公權力加強偵辦也有依據，總統蔡英文也就不需要出來講說被換臉，立委、議員們也不用擔憂換臉變成人片主角了。

對此，李貴敏痛批，但明明是個沒有政治色彩的修法提案，卻在委員會裡被擋；好不容易出委員會，10月、12月份兩次朝野協商被民進黨委員繼續擋。好的修法，過不了民進黨國會多數與朝野協商這關，甚至主張修法限制網路散布猥褻影片的罪犯不能至外役監服刑，一樣遭封殺。

李貴敏強調，民眾想必都很質疑，為什麼NCC或警方對被害人權益就是不夠重視？讓一些明知非法內容在網路上繼續發放？難道一般被害人，只因為不是名人、不是政治人物，其影片在上面傳就沒人管？