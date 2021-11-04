美國聯準會(Fed)宣布本(11)月將開始縮減購債，美股4大指數周三(3日)續創新高，台股今(4)日開盤上漲36.12點，以17158.28點開出後，指數攻上17200點，觸及17219.65點，漲近百點，台積電以平盤開出，一度上漲2元至594元，聯電開盤59.9元，漲逾1%，人氣回籠的貨櫃三雄持續開高，漲逾3%，長榮早盤來到117元，陽明來到112.5元，萬海則衝高至182元。

聯準會結束為期2天的利率決策會議，一如外界預期，維持基準利率逼近於零，並將在本月稍晚時間啟動縮減購債(Taper)計畫，每月減少150億美元，預計2022年結束購債，美股應聲翻紅，並再創新高，道瓊工業指數上漲104.95點，漲幅0.29%，以36157.58點作收；標準普爾500指數上漲29.92點，漲幅0.65%，收在4660.57點；那斯達克指數上漲161.99點，漲幅1.04%，收在15811.59點；費城半導體指數上漲41.32點，漲幅1.16%，收在3590.17點。

台股ADR部分，台積電ADR下跌0.09%，聯電ADR上漲0.38%，日月光ADR也上漲0.42%。

台股半年線壓力持續震盪，3日上漲56.19點，收在17122.16點，成交值3260.99億元，三大法人合計買超25.38億元，其中，外資及陸資買超38.92億元，自營商買超6.15億元，投信賣超19.69億元，融資餘額增加14.7億元。

摩爾投顧分析師陳昆仁表示，美股創高帶動台股向上，成長股輪漲輪動，短線漲多族群例如車用雖然拉回，趨勢依然看好，把握拉回守穩的下一波進場點，弱勢族群超跌後盤底，也把握反彈換股機會，震盪過程，汰弱換強，選股不選市，第4季傳統多頭作夢行情，依然看好。