聯準會宣布將自11月起開始縮減每月購債規模，並預計在2022年結束量化寬鬆（QE）措施，此決議符合市場普遍預期，周三美股主要指數再創歷史收盤新高。

美國人力資源服務公司ADP周三公布10月民間就業新增57.1人，遠超出市場預期的新增約40萬人和9月修正後的新增52.3萬人，並創下6月來最大增幅。

周三收盤，道瓊工業平均指數漲104.95點或0.29%，為36157.58點。標普500指數漲29.92點或0.65%，為4660.57點。那斯達克綜合指數漲161.98點或1.04%，為15811.58點。

標普500指數和那斯達克指數連續第5個交易日改寫歷史收盤高點，道瓊指數則連續4日創下收盤新高。

費城半導體指數終場大漲1.16%，收在3590.17點，距離歷史高點3592.76點僅差一步之遙。

小型股羅素2000指數上漲1.8%，為2404.28點，創下收盤新高；本周以來該指數已上漲4.7%。

在聯準會宣布開始縮減購債計畫後，標普500指數由跌轉升。雖然該央行為了緩解新冠疫情衝擊而推出規模空前的寬鬆貨幣政策一直是美股重要的動力來源，與2020年3月觸及的谷底相比，標普500指數已經翻漲了1倍多，但隨著美國經濟持續從新冠疫情中復甦，聯準會儲開始逐步收回其貨幣激勵政策的決定符合投資人普遍預期。

此外，聯準會雖然宣布QE開始退場，但仍重申目前高漲的通膨將證明是「暫時的」（transitory），QE退場後並不急於升息。

Natixis美洲首席經濟學家Joseph LaVorgna表示，聲明中沒有任何獨特之處，除了他們試圖藉由稱通膨和供應鏈中斷都是暫時現象來為自己爭取時間，而這就是底線所在。

標普500指數11大類股僅工業股、公用事業股和能源股收黑，其中以能源股下跌0.83%，表現最疲弱。非必需消費品漲1.84%，材料股漲1.1%，表現最佳。

個股方面，CVS Health上漲5.7%，該公司表示旗下健康保險部門劇烈波動的醫療成本將趨於穩定，集團2022年調整後獲利目標應可大致符合華爾街預期。

叫車平台Lyft上季營收優於市場預期，且宣布司機正持續回流，終場股價大漲8.2%。

電子遊戲發行商動視暴雪（Activision Blizzard）將兩款備受期待的遊戲推出時間延後，股價重挫14%，給標普500指數帶來最大的拖累。