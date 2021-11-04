民進黨中執會昨（3日）通過2022縣市長提名特別條例，六都市長及爭取連任縣市長人選提名，由黨主席徵召，引發各界關注。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆表示，證實他的預言分毫不差的命中了，民進黨此舉背叛黨內民主價值，若2022可以這樣，2024總統與立委提名制度也將岌岌可危。

游盈隆今（4日）在臉書發文表示，民進黨中執會昨通過「2022提名條例」，證實他的預言不但是正確的，而且分毫不差的命中了，6都16縣市長候選人，除屏東縣、基隆市、新竹市之外，完全由蔡英文總統兼黨主席徵召，形式上再由中執會通過，游稱，自己昨天傍晚第一時間知道這個訊息時，心情瞬間跌入萬丈深淵，因為民進黨通不過魔鬼的試探，放棄黨內民主的十字架，投靠撒旦，黨內民主已死。

對於民進黨秘書長林錫耀昨稱，這項決定是依循黨內體制完成，未來徵召也不會是由蔡總統兼黨主席一人決定，因此沒有所謂違反「黨內民主」問題。游盈隆直言，這項說法聽起來很熟悉，那正是2019年中執會違法改變已經公告的總統初選辦法，當副總統賴清德與蔡英文都完成登記程序，繳交保證金後，任意延長初選時間，變更民調規則，使壞，搏壞茭，不擇手段胡搞，然後辯稱，這是循黨內體制通過，符合「黨內民主」程序，睜眼說瞎話。

游盈隆痛批，以蔡英文為首的民進黨當權派常舉兩個十分可笑且完全站不住腳的說法來掩飾這一切惡行。一個說法是，只要遵循黨內既定程序，就沒有背離黨內民主的問題，這種不問內容，只問程序，就宣稱是符合黨內民主地說法，是完全缺乏「法治」（rule of law）素養的野蠻說詞。

其次，游盈隆指出，民進黨當權派另一個似是而非地說法是，黨要因應情勢的變化，隨時修正黨的提名辦法。因此，2008年以來，蔡英文當黨主席的十年，就是民進黨「黨內初選」提名制度被破壞最嚴重的十年，造成的結果就是黨主席不斷擴權，終於擴張到今天22縣市中19縣市長候選人由黨主席徵召的局面。

游盈隆感嘆，民進黨剛過創黨35年生日，就放棄黨內民主的十字架，背叛創黨核心價值，對不起黨外先賢先烈，對不起絕大多數善良死忠的黨員，對不起廣大長期民進黨支持者，也對不起民主進步的黨名，2022可以這樣，2024總統與立委提名制度也將岌岌可危。