【愛傳媒左化鵬專欄】有一隻青鳥，飛呀飛，飛到了基隆港，牠在港區的半山腰，尋到了一處廢棄的國小，在此築巢。

前幾日，媒體大肆報導，知名的青鳥書局，前來基隆開業。報導說，這間書局，依山面海，景色絕佳，是全台灣最美麗的濱海書局。這則消息引起我的興趣，今天特地和內人去探看。

開車沿著中山路，穿過了一條幽暗的隧道，接著經過了一段逼仄的山路，一路顛顛簸簸，來到了目的地。在虎仔山的基隆地標「Keelung」看板下，尋到了青鳥的蹤跡。青鳥利用廢棄的太平國小，構築了一個新的鳥巢，取名為「太平青鳥書局」。

新開幕的青鳥書局，登高望遠，可以俯瞰整個基隆港，地理位置絕佳，吸引了許多民眾前來取景打卡，可惜山路難行，看不到幾位年長者的身影，見到的幾乎都是登山客和年輕人，一路上，我細數人頭，猜測他們其中幾人會前來買書。

塵土飛揚，工程車來來回回，書局尚未完工，店裡陳列的書籍不多，有些人張望一眼就走了，有幾位小女孩正專心的滑手機。書架前冷冷清清，我隨意瀏覽，找不到想看的書。

步上二樓，臨窗遠眺，基隆港的美景，盡收眼底。我想起一首李義山的〈無題〉詩，詩句纏綿悱惻，應該是一首愛情詩。詩中提到青鳥，青鳥指的是信差，我想當時沒有鴿子吧，否則他會用「飛鴿傳書」。

相見時難別亦難，東風無力百花殘。春蠶到死絲方盡，蠟炬成灰淚始乾。曉鏡但愁雲鬢改，夜吟應覺月光寒。蓬山此去無多路，青鳥殷勤為探看。

作者為資深媒體人

照片來源：作者提供。

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