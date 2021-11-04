【愛傳媒郭少宗專欄】藝術創作如「太接近」則被質疑剽竊；如「太自由」則嫌悖離史實⋯⋯

本地藝術創作的原創性？寬容度？嚴謹度？正引起爭議，各界熱烈迴響。這無疑是長年沒沒無聞，水波不興的藝術界，一大生機。

此事，促進了創造者足以反思、自清，閱聽者得以充實、進步的良機。

音樂創作雖然難免部分雷同，但需儘量避免，儘量遠離；因為一首獲得青睞的歌曲，商機甚大，利益衝突亦大。更何況是獲得「原創獎」之作，必然成為眾矢之的；甚至於，評審員都需背負部分責任。

舉例說明，貝多芬的第九交響曲《合唱》主旋律，載明源自某民謠，名正言順地加以發揚光大。後世無人置疑，反之原曲得因之永垂不朽。曲中貝氏的強烈風格，凌駕一切，而原曲倒是沾光了。

《斯卡羅》劇集因偏離史實而遭非議。卻是另類的「恨」其仿造（貼近詳實歷史）的不像，與前者涉及抄襲，正好相反。

設想，羅妹號事件如非電視劇集加以演繹，眾人必定難以知悉，事實可能被蒙蔽甚至扭曲得更嚴重。如今引起矚目，歷史幸而得以攤開陽光下，接受檢驗。

但是，影視作品淪為其他用途（政治、商業）而偏離史實，則在所難免，更兩為其難。

畢竟，影視戲劇是藝術創作，而非歷史檔案。再說，政府單位也推出了專業的「紀錄片」，予以輔佐修正，足矣。拙意以為，影視乃藝術再創作，應給與更大創作空間。

舉例說明，本人觀賞過約十部左右的梵谷傳（劇情片、紀錄片），每片介紹的藝術家看起來似乎不同人，然而，總結起來，才是一個完整的大藝術家真面目。

因為，大藝術家不只一面光亮。鑽石如非多面切割，多面閃耀，則無法成其燦爛輝煌了。

總之，藝術創作的真諦，何其崇高與神聖，不容剽竊欺瞞存在，亦不可加以束縛制肘。藝術家創作時，在放手和收斂之間，更需智慧三思而行。

作者為藝術創作者

照片來源：YouTube影片封面截圖。

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