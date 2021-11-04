【愛傳媒蔡詩萍專欄】看來，民進黨政府對「國軍」的態度，陷入了很尷尬的窘境。

一方面，兩岸形勢緊張，解放軍不斷以「軍事肌肉」騷擾台海平靜，迫使政府必須仰賴國軍保衛國家安全；但同時間呢，「促轉會」又一再壓迫國防部，退輔會，要「移除威權象徵」蔣介石的銅像，造成國防部，退輔會，與促轉會之間的緊張關係。

促轉會竟然乾脆公布，軍方把蔣介石視為「如君如父」的地位！不料，馮世寬的回應又很不得體，愈發讓這議題失焦了！但失焦，不表示這議題不能好好討論。

至此，外界應該好奇，身為三軍統帥的蔡英文總統，在這關鍵而敏感的時刻，她的立場與態度，究竟為何？！「國軍」之「國」字，至少到目前為止，應該還是「中華民國」的國軍吧！

我相信，國防部長，退輔會主委，也不會否認，「中華民國在台灣」這個事實，於是，保衛中華民國等同於保衛台灣這件事，基本上，除非你刻意炒作，或吹毛求疵，否則，它就是同一件事，不是嗎？

「中華民國」沒有「台灣」，就剩1949年以前的歷史，是空的；而「台灣」，這島嶼的國號是「中華民國」，不管你喜歡與否，這也是事實，不是嗎？

國軍確實經歷過長期的人治時期，亦經歷過威權統治，有強烈的，先效忠「主義」「領袖」，再效忠「國家」繼而談「責任」「榮譽」的歷史過程。

然而，事實證明了，國軍在經歷李登輝時代（不再是永遠的蔣總統了），陳水扁時代（改朝換代了，不再是永遠的國民黨執政了），即便再回到國民黨的馬英九時代，大致上，國軍已經相當程度證實了，他們是可以超越政黨，可以遵照憲法，接受文人三軍統帥的領導，無誤！

所以，即便是獨派的大老如辜寬敏者，曾經譏諷「穿裙子的不適合當三軍統帥」，但蔡英文一選上總統，三軍即刻以實際行動，依據憲法，效忠民選政府的國家元首，有誰能懷疑國軍的心態？

因而，要說因為260座蔣介石銅像，軍方基於「國民革命軍之父」的理由，不願意移除，就說國軍保守，國軍心態可異的話，我認為，這對國軍是非常不公平的！

中華民國在台灣的歷史，本來就是現代中國歷史的一環，為了重建台灣的自主性，主體性，為了區隔與中華人民共和國的差異，凸顯1949年後的「中華民國在台灣」，這在政治意義上，可以站得住腳，然而，歷史從來就不是「政治」可以斷然切割的。

所以，中共政權認定中華民國「已經滅亡」，只讓它自陷尷尬，因為，中華民國就在台灣啊！而且還繼續發展了超過七十年，發展出意外的民主政治，經濟奇蹟，不是嗎？不承認這事實，無異逼使台灣與中國越走越遠了！

正因為，中華民國在台灣，是歷史綿延連續的一環，所以，很多狀況並無法一刀切，說歷史就停留於1949年。國軍的歷史便是！

蔡英文總統參加三軍官校聯合畢業典禮，如果不坦然面對這些歷程，就會遭遇尷尬，因為，陸海空三軍官校的歷史，全都超越1949年之前！

而陸軍官校的傳統，必然要連結到黃埔軍校，必然要連結到東征北伐抗戰，乃至於失利的剿匪上，如果，這些歷史難以否認，又怎能否認，蔣介石在這幾段歷史中的領導地位呢？不管是成功的，還是失敗的。

促轉會最大的問題是，它僅僅以1945年後歷史為切片，硬要讓軍方的傳承，被切斷成兩部份，當然讓三軍官校之傳統的歷屆畢業軍官，頓然失去他們精神上的聯繫，而「國民革命軍之父」蔣介石的形象，則在這樣的切割下，僅剩下「台灣部分」，而沒有了「中華民國的大陸時期」，更沒有了他身為軍人「保家衛國」「抵抗外侮」的事蹟，這在軍方來看，不免覺得是「一種選擇性的價值」了！

民進黨常說，台灣是一個「不正常國家」，其實一點沒錯。唯其不正常，所以國號才沿用中華民國，而且世界上承認的國家不多；但尷尬的是，你要換掉這個「中華民國的招牌」，週邊大國卻殷殷以為不可（包括中國）！的確很不正常吧！

「不正常國家」的狀態，長期而言，確實應該慢慢使其正常化。

正常化的作法，是確立民主政治的機制，讓島上的每個國民，不管先來後到，都以保衛這套制度為榮，都以身為這個國家之公民為榮，並尊重1949年之前延續下來的各種傳承，包括日治時期的，使之慢慢融入台灣這塊土地。

蔣介石的功過，必然是爭議不斷的，他確乎有著威權領袖的獨斷，破壞民主體制的傲慢，但他全力反共，守住台灣不被中國統一的堅持，如今看來不也是台灣與中國分庭抗禮的一頁歷史典範嗎？不也反襯了，那些舔共者的寡廉與鮮恥嗎？！

促轉會執意在國防部，退輔會的歷史傳承下，挑釁「蔣介石的遺產」，不僅暴露「轉型正義」視野的不夠全面化，更嚴重忽略了，當前台海形勢愈趨緊張下，國人對國軍所扮演之角色期待的優先順序！

那260座蔣介石威權遺產，放在社會上，可能很礙眼民主，但說真的，至少在反共的意義上，它很堅定吧！

作者為知名作家

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